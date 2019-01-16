مونديال اليد - بعد تألقه أمام المجر.. علي زين يهدي جائزة رجل المباراة إلى الطيار

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار

أهدى علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد جائزة أفضل لاعب في مباراة المجر لزميله محمد عصام الطيار حارس مرمى الفراعنة.

وتعادل منتخب مصر لكرة اليد مع المجر بنتيجة 30-30 في المباراة الرابعة لدور المجموعات.

وكان علي زين أكثر لاعبي المباراة تسجيلا للأهداف برصيد 7 أهداف.

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وتألق الحارس الطيار خلال المباراة وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة أمام لاعبي المجر ليحافظ على حظوظ مصر في التأهل للدور الثاني من البطولة.

وعقب المباراة أهدى علي زين الجائزة إلى الطيار بعد تألقه في اللقاء.

ويلعب منتخب مصر في المباراة الأخيرة لدور المجموعات ضد أنجولا غدا الخميس.

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منتخب مصر لكرة اليد محمد عصام الطيار

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