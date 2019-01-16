قيرجيزستان تتأهل رسميا إلى دور الـ 16 لكأس آسيا في إنجاز تاريخي وتواجه الإمارات

تأهل منتخب قيرجيزستان إلى دور الـ 16 من كأس آسيا 2016، مستفيدا من فوز فيتنام 2-0 على اليمن.

قيرجيزستان حسمت المركز الثالث في المجموعة الثالثة بوقت سابق من اليوم الأربعاء، بفوزها التاريخي على الفلبين 3-1، لترفع من حظوظها في التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث بالمجموعات الستة.

قبل أن يتأكد تأهُل قيرجيزستان رسميا بعد فوز فيتنام على اليمن في المجموعة الرابعة، وحسمها المركز الثالث.

قيرجيزستان ستواجه الإمارات صاحبة الأرض في دور الـ 16 على ملعب مدينة زايد الرياضية يوم 21 يناير الجاري.

لماذا ضمنت قيرجيزستان تأهلها رغم تبقي مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة التي تُلعَب غدا الخميس؟

قيرجيزستان في رصيدها 3 نقاط، بفارق أهداف +1.

لتتفوق بالفعل على منتخب فلسطين ثالث المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وعلى منتخب فيتنام ثالث المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وفارق أهداف -1.

تفوق قيرجيزستان على منتخبين من أصحاب المركز الثالث، يضمن لها التواجد ضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة.

قيرجيزستان ثاني منتخب صاحب مركز ثالث يضمن تأهله إلى الدور المقبل، بعد البحرين ثالثة المجموعة الأولى.

يتبقى مقعدين ليُحسما، ويتنافس عليهما فلسطين ثالثة المجموعة الثانية، وفيتنام ثالثة المجموعة الرابعة، وقطر وكوريا الشمالية عن المجموعة الخامسة، وعمان وتركمانستان عن المجموعة السادسة.

قيرجيزستان حققت إنجازا تاريخيا، في مشاركتها الأولى على الإطلاق بكأس آسيا، بتحقيقها أول انتصار، وكذلك أول تأهل إلى الدور الثاني.

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