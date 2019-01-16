الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

حميد أحداد مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

نشر نادي الزمالك يوم الأربعاء عبر موقعه الرسمي تصريحات لرئيسه يقول فيها إنه لا نية للاستغناء عن لاعبي الفريق حميد أحداد وأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي.

وقال رئيس النادي:"لن نستغني عن أحداد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لم نعرض اللاعب للبيع أو الإعارة".

وواصل "حفني وعنتر ومدبولي من القوام الأساسي للفريق، كان لهم دورا مؤثرا في فوز الفريق بكأس مصر في العام الماضي والتأهل إلى الكونفدرالية. النادي في حاجة إليهم".

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وابتعد اللاعبون الأربعة عن المشاركة بصفة أساسية في المباريات وقالت تقارير إن الزمالك يفكر في الاستغناء عنهم.

وشارك حفني لمدة 127 دقيقة في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وعنتر (117) وأحداد (39) بينما غاب مدبولي تماما عن اللقاءات.

ويستضيف الزمالك فريق اتحاد طنجة المغربي يوم السبت في لقاء الإياب من ملحق الكونفدرالية والفوز بأي نتيجة يصعد به إلى دور المجموعات بعدما تعادل في لقاء الذهاب بدون أهداف.

ويقدم الزمالك موسما طيبا مع المدرب السويسري كريستيان جروس ويتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة بعد خوضه لـ16 مباراة.

الزمالك أحداد أيمن حفني مدبولي محمد عنتر

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