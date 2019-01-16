مدرب النجوم: لابد من استمرار الدوري.. هذه النسخة هي الأفضل منذ سنوات

يرفض أحمد سامي المدير الفني للنجوم أي مقترح لإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد فوز مصر بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح سامي عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "لابد من استمرار مسابقة الدوري، فالمنافسة قوية للغاية، وأعتبره من أفضل المواسم التي رأيتها في حياتي".

وأضاف: "الفوارق بين الأندية ليس كبيرة على مستوى النقاط والأداء الفني، ولا يمكن التكهن بنتيجة أي مباراة".

وانتقل المدير الفني للنجوم للإشادة بمهاجمه المخضرم صلاح أمين الذي سجل ثنائية في فوز الفريق على سموحة 4-0 مساء الثلاثاء.

وأتم أحمد سامي: "صلاح أمين عمره 37 سنة وقلت له إنه يمكنه الاستمرار في الملاعب لموسمين إضافيين، كما أن تلقيه عرضا من أحد أندية السعودية في هذا السن يؤكد قدرته على العطاء والثقة في إمكانياته".

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