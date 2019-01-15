صلاح يترك قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لهازارد

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

ترك محمد صلاح نجم ليفربول قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية لزميله السابق إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

صلاح سجل الهدف الوحيد في مباراة فريقه ضد برايتون ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

كيف يتم الاختيار؟

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أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

وحتى الآن سجل صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 14 هدفا وصنع 8 ليحتل المركز الثاني بين أفضل 11 لاعبا في البريميرليج حتى الوقت الحالي.

هازارد يحتل صدارة الترتيب، ويلاحقهما هاري كين هداف توتنام.

حول التألق في المباريات الأخيرة تواجد الدولي المصري في ا لمركز الـ20.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 22 جولة.

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