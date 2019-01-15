سولاري: ريال مدريد لا يمل من المنافسة على البطولات

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 18:37

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كاشيما أنتلرز

اوضح سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لا يمل من المنافسة على الألقاب.

ويلعب ريال مدريد ضد ليجانيس في إياب دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا يوم الأربعاء بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 3-0.

وقال سولاري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا يجب أن نفكر في نتيجة مباراة الذهاب، ويجب ان نواجه المباراة مثل أي مباراة جديدة، بكل جدية، والخروج للفوز منذ اللحظة الأولى. إنه فريق منظم وجيد جداً ومن الصعب التفوق عليه على أرضه".

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وأضاف "أنا فخور بروح الفريق، الذي لا يتعب من المنافسة والملتزم دائماً بهذا النادي وهذا القميص، لاسيما بعد فوزه بألقاب كثيرة خلال السنوات الماضية. أنا فخور برغبتهم الكبيرة في المجيء للتدرب ومواجهة المباراة القادمة بروح عالية".

وعن دور الأكاديمية "أحياناً يتعين على الشباب الانضمام بشكل أسرع إلى الفريق الأول، إنهم يضفون الحيوية والنضارة، ويرتكزون دائماً إلى نضج وخبرة اللاعبين المخضرمين. بإمكانهم الانطلاق بفضل دعم الآخرين، وهم يستحقون ذلك بالطبع. في المباراة الأخيرة، لعب عدد جيد من اللاعبين تحت الـ20 سنة، ولكنهم كانوا مدعومين في كل لحظة من قبل اللاعبين الأكثر خبرة".

وعن طريقة اللعب أمام ليجانيس "لكل مباراة خصوصيتها وفق المنافس وخصائص اللقاء. في كل مباراة يتم تقديم سيناريو جديد ونواجهه بقرارات محددة تتناسب معه".

وأشاد المدير الفني للملكي بلاعبه فينيسيوس بقوله "إنه لاعب موهوب جداً وهو ما يظهره في كل مباراة، سواء على أرضنا أو خارجها. لقد أظهر جدارة كبيرة ونما بشكل كبير في وقت قصير جداً. علينا الاعتناء به".

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