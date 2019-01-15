مدافع ليفربول: الصراع على اللقب لا يشغل تفكيرنا حاليا

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أنه لا داعي لتغيير سياسة التعامل مع كل مباراة على حدة التي يتبعها ليفربول في المباريات التي يخوضها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "سنلعب ضد معظم الفرق مجددًا، ولكن من الجيد أننا لن نواجه مانشستر سيتي مرة أخرى، فهم فريق قوي للغاية. لقد قدمنا أداءً جيدًا أمام سيتي ولكنهم استطاعوا الفوز في النهاية".

وأضاف "أرى أننا لم نلعب مباراة سيئة. أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز بالمباراة، وربما كان التعادل هو النتيجة العادلة. بعض الناس ضخموا من هذه الهزيمة كونها الأولى لنا بعد سلسلة طويلة من المباريات بدون هزيمة، ولكننا حافظنا على هدوءنا وكنا نعلم ما يتعين علينا فعله. كنا نعلم أن فرص إنهائنا للموسم بدون هزيمة ضئيلة نظرًا لصعوبة المباريات في الدوري الإنجليزي. كان يجب علينا إظهار ردة فعل قوية، وهذا ما قمنا به".

على الرغم من اعتلاء الريدز للصدارة بفارق 4 نقاط الآن عن أقرب ملاحقيه، كرر روبرتسون ما قاله يورجن كلوب وقائد الفريق جوردن هندرسون بأن جميع لاعبي الفريق لا يفكرون في الصراع على اللقب في الوقت الحالي.

وأوضح اللاعب الاسكتلندي: "بالطبع نحن نريد البقاء في الصدارة، وهدفنا الرئيسي هو الاستمرار في الفوز بالمباريات لنظل متصدرين. نعلم أن المنافسة ستستمر حتى نهاية الموسم، ولا تزال تنتظرنا مباريات قوية. كنا نعلم أن مواجهة برايتون على ملعبهم لن تكون سهلة، ولكنها أصبحت من الماضي الآن".

وواصل "لقد سببوا لنا إزعاجًا في مواجهتينا ضدهم هذا الموسم، وعلاوة على ذلك لم نظهر نحن بأفضل مستوى لنا. في المباراة التي لعبناها على ملعبنا، كانت لهم فرصًا أكثر مما سنحت لهم في مباراة الإياب، وفي كلتا المباراتين فزنا بنتيجة 1-0. لقد عانينا خلال المباراة، وخاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني، بدأنا بشكل جيد وتقدمنا للأمام. لعبنا بأريحية ولم يكن لهم تهديد كبير علينا. كان المهم هو التحلي بالرغبة بالفوز ومحاولة إيجاد طرق لتحقيقه، وهذا ما نجحنا فيه".

وأردف روبرتسون "أيا من سيفوز باللقب في النهاية سينظر لـ3 أو 4 مباريات لم يقدم فيها أفضل أداء ولكن استطاع تحقيق فوزا مهما في النهاية، وأعتقد إننا إذا حققنا اللقب ستكون هذه المباراة واحدة من هذه المباريات. النوع الوحيد من الضغط الواقع علينا هو ضغط اللعب لفريق بحجم ليفربول، وهو كاف بالنسبة لنا ونستطيع التعامل معه. بالنسبة للصراع على اللقب، فتشكيلة فريقنا معظمها من اللاعبين الجدد. لاعبان فقط تقريبًا كانا موجودان في قائمة الفريق في آخر منافسة لنا على اللقب، ولكننا هادئون ولا يشغل تفكيرنا هذا الأمر في الوقت الحالي. نعلم أهمية كل المباريات المتبقية وسنتعامل معها كلٍ على حدة".

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