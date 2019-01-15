ضيوف: ماني عليه ترك صلاح في ليفربول من أجل الفوز بجائزة الأفضل بإفريقيا

نصح الحاجي ضيوف نجم منتخب السنغال السابق مواطنه ساديو ماني مهاجم ليفربول بضرورة ترك ناديه في حالة رغبته في الفوز بجائزة أفضل لاعبي إفريقيا، وذلك بسبب نجمنا المصري محمد صلاح.

وقال ضيوف في تصريحات لمجلة لو أوبسرفاتور الفرنسية: "إذا أراد ماني الفوز بجائزة أفضل لاعبي في إفريقيا، فعليه مغادرة ليفربول".

ماني خسر جائزة أفضل لاعبي إفريقيا لعامين متتاليين لصالح زميله في الفريق محمد صلاح.

وأضاف ضيوف "حقيقة كونه في النادي نفسه مع محمد صلاح منافسه الرئيسي على الكرة الذهبية الإفريقية، ليس لصالحه".

وواصل "ماني لديه موهبة مجنونة، إنه أفضل مني، فقط عليه يجب أن يتعلم أن يكون حاسما وجريئا وأكثر شراسة على المرمى سواء في النادي أو المنتخب، إذا أراد الفوز بجائزة أفضل لاعبي إفريقيا، فهو يملك الإمكانات التي تجعله جديرا بها".

توج ضيوف بالجائزة عامي 2001 و2002، الأولى حين كان لاعبا في صفوف لانس الفرنسي، والثانية بعد عدة أشهر من الانتقال إلى الريدز في صيف 2002.

منذ انضمام ماني إلى ليفربول في صيف 2016 لعب 76 مباراة في الدوري الإنجليزي و 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي السنغالي 31 هدفا في الدوري، و11 في دوري الأبطال.

في العام المنصرم، واصل لاعب المقاولون العرب السابق ضرب الأرقام القياسية وحصد الجوائز الشخصية، فقد نافس الثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام قبل أن يفوز بها الدولي الكرواتي، لكنه خرج من حفل الأفضل بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

مؤخرا توج صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعام الثاني تواليا، بالإضافة إلى الجائزة المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC للعام الثاني على التوالي أيضا.

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