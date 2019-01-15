كلوب: هذا أكبر خطأ ارتكبته في مشواري التدريبي

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن أكبر خطأ ارتكبه في مسيرته التدريبية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو يوم الثلاثاء: "لقد ارتكبت بعض الأخطاء في حياتي المهنية وأحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها أنني لم أضم ساديو ماني عندما كنت أتولى تدريب بروسيا دورتموند".

وأضاف "لقد اجتمعت مع ماني في أحد المكاتب وتحدثت معه وبعد ذلك لم أكن متأكدا من رغبتي في ضمه، ولكن هذا كان خطأي حقا".

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وتعود القصة لصيف 2014 حين كان ماني يلعب في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك قبل أن ينتقل إلى صفوف ساوثامبتون في الصيف نفسه.

وواصل "لقد أعطتني الحياة فرصة ثانية للعمل مع فتى ممتاز مثل ماني، وأتمنى أن ننجح فيها".

وأتم كلوب "الوقت الذي قضيته مع ساديو ماني كان رائعاً، أنا أحبه، إنه لاعب رائع".

منذ انضمام ماني إلى ليفربول في صيف 2016 لعب 76 مباراة في الدوري الإنجليزي و 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي السنغالي 31 هدفا في الدوري، و11 في دوري الأبطال.

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