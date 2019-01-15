مدافع ليفربول: الكل مستعد للمشاركة في أي مركز إذا اقتضى الأمر

أشاد أندي روبرتسون مدافع ليفربول بالمستوى المميز الذي ظهر به زميله فابينيو في مباراة الفريق ضد برايتون، وذلك بعد أن شارك اللاعب الدولي البرازيلي في مركز قلب الدفاع.

كان ليفربول قد واجه ندرة في عدد المدافعين المتاحين للعب مباراة برايتون في ظل إصابة ديان لوفرين وجو جوميز وعدم جاهزية جويل ماتيب، حيث لم يتبقى للريدز إلا فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع لذلك، قرر يورجن كلوب الاعتماد على فابينيو في مركز قلب الدفاع بجوار الهولندي، وهو الذي لعب في المركز نفسه خلال مواجهة الفريق ضد وولفرهامبتون في كأس الإتحاد الإنجليزي قبل مباراة برايتون بأيام قليلة.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالنسبة للاعب يلعب في مركز لم يتعود عليه، فقد غطى فابينيو مركزه بشكل جيد وقام ببعض الإعتراضات الجيدة أيضًا".

وأضاف "فابينيو يستحق الإشادة بكل تأكيد، فاللعب في مركز مختلف عن المركز الذي تعودت عليه دائمًا ما يكون أمرًا صعبًا".

وواصل "بالطبع يفضل فابينيو اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ولكن هذا هو الموقف في الفريق. فكل اللاعبين مستعدين للعب في أي مركز إذا اقتضى الأمر. أنا متأكد أن المدرب قد أخبره مبكرًا أنه سيلعب في هذا المركز، وبالطبع هو تقبل الأمر وأرى أنه ظهر بمستوى مميزًا للغاية".

كان فابينيو، الذي انضم لليفربول قادمًا من موناكو الصيف الماضي، قد دخل إلى تشكيلة ليفربول الأساسية تدريجيًا هذا الموسم، تمامًا كما حدث مع روبرتسون في الموسم الماضي.

منذ بداية شهر ديسمبر، شارك فابينيو أساسيًا في 7 من الـ11 مباراة التي لعبها الفريق في كل المسابقات، وهو الذي كان قد شارك في 5 مباريات فقط قبل مباراة الفريق ضد إيفرتون في الثاني من ديسمبر.

وتابع روبرتسون "أعتقد أن كل اللاعبين الجدد قد مرو بنفس الأمر. أنا وأليكس أوكسلاد تشامبرلين مررنا بنفس الظروف الموسم الماضي، وهذا الموسم مر فابينيو بنفس الظروف كذلك، وها هم نابي كيتا وشاكيري يمرون بنفس الظروف أيضًا. يستفيد اللاعب كثيرًا من هذه الفترات. ليفربول ناد كبير جدًا ودائمًا ما تنتظر الجماهير منه الكثير، وبالطبع يحتاج اللاعبون الجدد بعض الوقت للتعود على هذه الظروف. هذا ما حدث معي، ولكن بمجرد أن تعودت على الأمر لم يشكل مشكلة بالنسبة لي بعد ذلك".

وأردف "فابينيو أيضًا احتاج لبعض الوقت، والآن نحن نجني ثمار هذه الفترة التي قضاها في الدخول تدريجيًا إلى تشكيلة الفريق. بالطبع، في آخر مباراتين كان يفضل أن يلعب في المركز الذي تعود عليه، ولكننا احتاجناه في خط الدفاع ليساهم في منع الخصوم من تسجيل الأهداف، وهذا ما حدث بالفعل ضد برايتون، لذلك هو يستحق كل الإشادة".

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.



































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