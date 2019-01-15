المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور رئيس الزمالك شهرين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حظر ظهور رئيس نادي الزمالك في جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين.

وقال بيان صادر عن المجلس: " قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين بإستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب".

وأضاف البيان: "ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط آداء الاعلام الرياضي، وحفاظا علي مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض علي إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية".

ويأتي قرار المجلس، بعد توجيه الأهلي بيانا ضد رئيس الزمالك موجها إلى الهيئة التي يرأسها مكرم محمد أحمد.

أعلن النادي الأهلي عن قيامه بشكوى رئيس نادي الزمالك لـ6 جهات مختلفة، أبرزها رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ووجه الأهلي شكوته كذلك إلى وزير الرياضة، ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة، ولجنة القيم في اللجنة الأوليمبية، والمجلس الأعلى للإعلام.

ويأتي قرار المجلس بعد إعلان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن إحالة شكوى الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق.

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