جوارديولا: نحب إيدرسون كما هو

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بحارسه البرازيلي إيدرسون، وعقب الفوز على وولفرهامبتون 3-0 ليلة الإثنين.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت المباراة 11 لاعبا ضد 11 لاعبا مشابهة لها عندما أصبحت 11 لاعبا ضد 10 لاعبين".

وأضاف المدرب الإسباني "سجلنا هدف أول رائع بعد تحرك وتمرير".

وواصل بيب "ليس سهلا أن تخترق الدفاع عندما يلعبون بخمسة لاعبين خلف الكرة، دخل كيفين دي بروين وجودته مثل رياض محرز أيضا".

واستمر "على سبيل المثال كان سيسك فابريجاس واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم يقومون بهذا الأمر، الأجنحة لدينا تمتلك نفس الإمكانيات".

ونجح إيدرسون في الخروج بشباك نظيفة، حيث لم يكتفي بالعمل داخل منطقة الجزاء لكنه خرج أيضا وقام بالتغطية خلف رباعي خط الدفاع.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني: "أنا سعيد للغاية لأن إيدرسون يدافع خلف الرباعي الدفاعي".

وواصل تصريحاته بقوله: "تراوري واحد من أسرع اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي، التعامل مع هذه المخاطرة ليس بالأمر السهل".

وأردف "نحن نحب إيدرسون كما هو!".

وقلص مانشستر سيتي الفارق مجددا مع ليفربول إلى أربع نقاط، ليواصل مطاردة الفريق الأحمر على صدارة جدول الترتيب.

وقال جوارديولا: "إذا لم نحقق الفوز فإن ليفربول سيصبحون الأبطال، لذلك علينا تحقيق الفوز".

"لدينا أرقام رائعة بعد ما فعلناه في الموسم الماضي، لقد لعبوا بشكل أفضل حتى الآن، ولكن علينا أن نكون في المنافسة حتى النهاية".

"سأحاول إشراك الجميع، الكل شارك حتى ولو لجزء، لا أحب أن ألعب بنفس التشكيل لمدة أربع مباريات".

وأنهى المدير الفني لمانشستر سيتي تصريحاته بقوله: "على كل لاعب أن يكون مستعدا، بعضهم سيلعب أكثر من البعض الأخر، لكننا ننافس في أربع بطولات والكل سيشارك".

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