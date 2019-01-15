الرد الأول على بيانات الأهلي – الأوليمبية تحيل الشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة التحقيق

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن إحالة شكوى الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق.

وكذلك أعلنت اللجنة عن دعم الشكوى بأسطوانة مدمجة تضم ما وصفته بـ"تجاوزات رئيس القلعة البيضاء".

ويأتي رد اللجنة الأوليمبية كأول جهة ترد على بيانات الأهلي الموجهة إلى 6 جهات ضد رئيس نادي الزمالك.

أعلن النادي الأهلي عن قيامه بشكوى رئيس نادي الزمالك لـ6 جهات مختلفة، أبرزها رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ووجه الأهلي شكوته كذلك إلى وزير الرياضة، ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة، ولجنة القيم في اللجنة الأوليمبية، والمجلس الأعلى للإعلام.

وطالب الأهلي اللجنة الأوليمبية في بيانه بـ "إتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك بعد إتهاماته الكاذبة للأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام" .

وكانت اللجنة الأوليمبية قد أعلنت في وقت سابق إيقاف رئيس الزمالك لمدة عامين.

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