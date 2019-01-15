الإصابات تتوالى - ليفربول في أزمة جديدة

يواجه ليفربول أزمة جديدة في دفاعه، بعد تأكد إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن وغيابه لفترة ليست بالقصيرة.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن ترينت أصيب في ركبته وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

كان ترينت قد تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء أمام برايتون ولكنه فضل المشاركة، إذ قال كلوب عقب المباراة: "كانت لحظة صادمة عندما تعرض أرنولد لإصابة خلال عمليات الإحماء".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "أرنولد كان يرغب في المشاركة في المباراة، ولكن في تلك اللحظة أجرى جيمس ميلنر عمليات الإحماء في حالة عدم قدرة أرنولد من المشاركة".

وواصل "في النهاية قرار الجهاز الطبي كان رائعا مع أرنولد، اللاعب شارك بشكل طبيعي وقدم أداءً جيدا جدا".

قد يضطر كلوب للدفع بالبرازيلي فابينيو في مركز الظهير الأيمن وذلك مع اللعب بالثنائي فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، خاصة وأن ناثانييل كلاين خرج للإعارة قبل أيام، مع إصابة جو جوميز.

كما أن هناك شكوك حول لحاق جيني فينالدوم لاعب الوسط بمباراة كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

قبل الأنباء التي أكدت خبر إصابة ترينت، شدد كلوب صباح الثلاثاء على أن فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق قبل نهاية الشهر الجاري ستساعد لاعبي الفريق في العودة لكامل لياقتهم البدنية.

ليفربول سيحصل على راحة لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق القادمة ضد كريستال بالاس يوم السبت القادم، قبل أن يعود ليستأنف مبارياته في الدوري مرة أخرى يوم 30 من الشهر الجاري بمواجهة ليستر سيتي على ملعب أنفيلد،

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفاصل الطويل بين المبارتين القادمتين سيكون مفيدًا جدًا للاعبينا المصابين. أتمنى أن يستعيد كلًا من ديان لوفرين وجو جوميز لياقتهما ويكونا جاهزان للمشاركة مع الفريق مرة أخرى. بالنسبة لآدم لالانا، فأعتقد أنه لا يزال أمامه بعض الوقت".

وأضاف المدرب الألماني: "لقد تحسنت حالة جويل ماتيب كثيرًا وكان معنا على دكة البدلاء ضد برايتون، ولكنه كذلك سيستفيد من هذه الفترة ليتعافى تمامًا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

ليفربول فقد مؤخرا كل من لوفرين وجوميز ولالانا بسبب الإصابة مع عدم جاهزية ماتيب بنسبة 100%، يأمل كلوب أن يستفيد الفريق من هذه الفترة بين المباراتين ليستكمل المصابين رحلة شفائهم ويجهز اللاعبون غير الجاهزين الآن.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.



































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