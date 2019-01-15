بالصور - صلاح يتخفى من الجماهير في ملابس غريبة

تخفى محمد صلاح نجم ليفربول من الجماهير في المملكة المتحدة بملابس غريبة.

ورصدت كاميرات مصوري البابارتزي صلاح في مقاطعة إلدرلي إدج وهو يستقل سيارة جديدة من ماركة بينتلي.

وشوهد الدولي المصري يرتدي ملابس غريبة تصعب على من يراه التعرف عليه.

وقوبل صلاح مؤخرا بهجوم من جماهير برايتون بعد حصوله على ركلة الجزاء هي الثالثة على التوالي التي يسددها الدولي المصري بنجاح في شباك منافسيه بعد الحصول عليها، كما حدث أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال الشهر الماضي.

لاعب المقاولون العرب السابق هو أكثر لاعب حصل على ركلات جزاء هذا الموسم، برصيد 4 ركلات.

من جهته، يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول أن هجوم بعض مشجعي الفرق المنافسة للريدز على محمد صلاح نجم الفريق لا يؤثر عليه تماما.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو "صلاح يفعل أشياء قد لا يراها بعض المشجعين كثيرا ولكن يجب ان يتمتعوا به لأنه من طراز عالمي".

وشبه هندرسون عقلية الدولي المصري بالعقلية التي يتمتع بها لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي بقوله "صلاح لديه هذه العقلية القوية للغاية وأعتقد أنه كان رائعا في مباراة برايتون".

وأضاف الدولي الإنجليزي "أمام برايتون كانت ركلة جزاء، ركلة جزاء واضحة. لا يوجد شيء للحديث حول ذلك".

وواصل "أعتقد أن مشجعي الفرق المنافسة عليهم تقدير ما يرونه من صلاح، أنا متأكد أن الأشياء التي يفعلها في كرة القدم تسعد المشاهدين".

وتابع عن زميله المصري "إذا حاولوا الضغط عليه بصافرات الاستهجان، فإنهم يجعلونه أفضل، لن يضايقه الأمر. إنه قوي جدًا، أعرف أنه كذلك".

وأتم "كلما زاد عدد الأشخاص ضده، كلما أراد أن يثبت خطأهم أكثر. لست قلقاً حيال ذلك. وعندما يذهب إلى ملعب المنافسين، يجب أن تقدّره الجماهير. سيفعل أشياء يريد الناس رؤيتها".

وسجل صلاح هدفه رقم 14 في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري وليعود إلى طريق الانتصارات بعد أيام من الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي حامل اللقب والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالسقوط أمام ولفرهامبتون في دور الـ64.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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