تقرير مغربي: الزمالك وافق مبدئيا على رحيل أحداد إلى الوداد

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

حميد أحداد مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

قال تقرير مغربي إن الزمالك وافق بشكل مبدئي على رحيل مهاجمه حميد أحداد، إلى الوداد البيضاوي.

حميد أحداد

النادي : الزمالك

الزمالك

موقع البطولة المغربي نقل عمن وصفه بأنه "مصدر موثوق" أن إدارة الزمالك وافقت بشكل مبدئي على عرض الوداد الحصول على خدمات أحداد، في انتظار مناقشة كل بنود الصفقة.

وكذلك، أشار التقرير المغربي إلى أن الوداد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم أحداد في يناير الجاري.

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وانتقل أحداد من الدفاع الحسني الجديدي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري.

إلا أن المغربي صاحب الـ24 عاما لم يشارك إلا في 39 دقيقة فقط مع الزمالك هذا الموسم.

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