طلب الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تزويد فريق الكرة في النادي بأجهزة طبية ومعدات استشفاء حديثة.

وعلم FilGoal.com أن طلب لاسارتي جاء خلال الجلسة التي جمعته برئيس النادي محمود الخطيب أمس الاثنين.

وبالتالي، سيبدأ الأهلي في مخاطبة عدد من الشركات المختصة في ذلك المجال، للحصول على عروض لتوريد تلك الأجهزة والمعدات للفريق الأسبوع المقبل.

وتأتي الخطوة، في ظل تخوف من قبل النادي من عدم استفادة الفريق من الاستثمارات التي تمت بقيمة 200 مليون جنيه لتدعيم الفريق الأول، بسبب الإصابات المتتالية للاعبي الفريق.

وتعرض محمد محمود المنتقل حديثا من وادي دجلة لقطع في الرباط الصليبي بعد 57 دقيقة شارك فيهم مع الأهلي، كما تعرض الأنجولي جيرالدو لشد في العضلة الخلفية، هذه هي الإصابات التي نالت من الصفقات الجديدة فقط.

وفي الوقت نفسه يفتقد الأهلي لمحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن بسبب إصابات مختلفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، قبل العودة لخوض مباريات الدوري الذي يحتل الأهلي فيه المركز الثالث حاليا ولعب مباراتين أقل من متصدره، الزمالك، والفارق بينهما 14 نقطة.

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