خاص خبر في الجول – لاسارتي يطلب أجهزة طبية ومعدات استشفاء.. والأهلي يبدأ خطوات التنفيذ

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 13:38

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي - الأهلي - فيتا كلوب

طلب الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي تزويد فريق الكرة في النادي بأجهزة طبية ومعدات استشفاء حديثة.

وعلم FilGoal.com أن طلب لاسارتي جاء خلال الجلسة التي جمعته برئيس النادي محمود الخطيب أمس الاثنين.

وبالتالي، سيبدأ الأهلي في مخاطبة عدد من الشركات المختصة في ذلك المجال، للحصول على عروض لتوريد تلك الأجهزة والمعدات للفريق الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة

الخطيب يقوم بجولة تفقدية في ملعب التتش وغرفة الملابس الجديدة بصحبة لاسارتي لاسارتي: كوليبالي شارك اليوم لأنه كان الأفضل.. وسبب ظهور الشحات وغياب ياسر لاسارتي: جاهزون لمواجهة فيتا.. وأشرف بنفسي على برنامج عودة المصابين

وتأتي الخطوة، في ظل تخوف من قبل النادي من عدم استفادة الفريق من الاستثمارات التي تمت بقيمة 200 مليون جنيه لتدعيم الفريق الأول، بسبب الإصابات المتتالية للاعبي الفريق.

وتعرض محمد محمود المنتقل حديثا من وادي دجلة لقطع في الرباط الصليبي بعد 57 دقيقة شارك فيهم مع الأهلي، كما تعرض الأنجولي جيرالدو لشد في العضلة الخلفية، هذه هي الإصابات التي نالت من الصفقات الجديدة فقط.

وفي الوقت نفسه يفتقد الأهلي لمحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن بسبب إصابات مختلفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، قبل العودة لخوض مباريات الدوري الذي يحتل الأهلي فيه المركز الثالث حاليا ولعب مباراتين أقل من متصدره، الزمالك، والفارق بينهما 14 نقطة.

اقرأ أيضا

الأهلي يشكو رئيس الزمالك لـ6 جهات

الكاف يفسر تأخر عقوبة الترجي

تشك يعلن موعد اعتزاله

المصري يرد على بيان كوفي الناري

عبد الغني: فضل لا يملك الخبرة الكافية

مارتين لاسارتي الأهلي محمود الخطيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

الرد الأول على بيانات الأهلي – الأوليمبية تحيل الشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة التحقيق 3 دقيقة | مصر
مباشر كأس آسيا - فلسطين ضد الأردن.. وسوريا تتحدى أستراليا.. انطلاق المباراتين 10 دقيقة |
الإصابات تتوالى - ليفربول في أزمة جديدة 49 دقيقة | أوروبا
لجنة الحكام تعلن أسماء طاقم التحكيم التونسي لمباراة بيراميدز والإنتاج 55 دقيقة | مصر
خبر في الجول – مؤمن زكريا يتعجل رد الأهلي على العرض السعودي ساعة | الدوري المصري
بالصور - صلاح يتخفى من الجماهير في ملابس غريبة ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك