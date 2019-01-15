مجلس إدارة بيراميدز يعقد اجتماعه الأول بكامل هيئته لمناقشة احتياجات الفريق

عقد مجلس إدارة بيراميدز اجتماعه الأول بكامل هيئته، حيث حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عمر الناظر، ونائبه سالم الشامسي.

أعضاء المجلس الحاضرين هم أحمد الرميثي، وأحمد الوشاحي، وعلي الرماح كأمين للصندوق.

وشهد الاجتماع أيضا حضور سيف الوزيري المدير التنفيذي للنادي، ومحمد أبو سريع نائب المدير المالي، وأحمد أبو زيد وبهاء الشلقامي كأميني سر.

وأشار بيان رسمي صادر عن النادي إلى أن الجلسة شهدت "مناقشة المجلس لعدة ملفات هامة في مقدمتها بحث احتياجات الفريق الأول ومواصلة خطة العمل بما يصب في مصلحة النادي من خلال تحقيق التحديات التي من شأنها وضع النادي في بؤرة الاهتمام والمتابعة".

وبحسب البيان، أسفر الإجتماع عن نتائج متميزة سيجني النادي ثمارها في القريب العاجل على جميع الأصعدة.

وأتم البيان بالإعلان "اجتمع أعضاء مجلس الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة احسام وإبراهيم حسن و اللاعبين لمؤازرتهم وتوجيه الشكر للجميع علي المجهود الكبير والتركيز الشديد لمشوارهم في مسابقتي الدوري العام وكأس مصر".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم برصيد 34 نقطة.

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