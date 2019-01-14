حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان

كشف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن اقتراب نادي بيراميدز من إتمام صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تركي آل الشيخ تحدث هاتفيا مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد وبرنامج (الماتش) ليكشف أسباب عدم بيع بيراميدز ومصير كينو وجديد النادي في سوق الانتقالات.

وبدأ آل الشيخ حديثه ليكشف أسباب عدم بيع بيراميدز، قائلا: "القرار في البداية لم يكن قرارا بالبيع. حصلنا على عرض مغري ودرسناه جيدا ولكن في النهاية وجدت صعوبة في التفريط والاستغناء عن كل تلك الذكريات مع بيراميدز".

وأضاف "العرض كان منذ أكثر من شهر وكان مغريا ولكن مهما كانت الإغراءات المالية، فـ حبا في مصر وكرة القدم ومن أجل تطوير الرياضة، شعرت بواجبي كرئيس للاتحاد العربي بأن استمر".

وواصل "شعرت برد فعل اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني فقررت البقاء".

صفقة مدوية

وأشار تركي آل الشيخ "في الفترة الماضية فقدت تركيزي والآن سنعود للعمل".

وأوضح "اجتماع هام سيجمعني مع إدارة النادي والجهاز الفني لوضع خطة دعم النادي. نمتلك أكثر من عرض لبيع بعض اللاعبين في الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك نحن الآن ندرس التعاقد مع صفقة جديدة. صفقة ستكون مدوية في الدوري المصري".

ورفض تركي آل الشيخ الإفصاح عن اسم الصفقة الجديدة، مكتفيا بـ "صفقة أجنبية مدوية. أدرس مع بعض الوكلاء أكثر من ملف وطلبت منهم لاعبا لا يقل مستواه عن كينو".

موقف كينو

هل سيكون الأجنبي الجديد بدلا من كينو؟ يُجيب تركي آل الشيخ بشكل قاطع "كينو لن يرحل من بيراميدز. الأمر انتهى. أنا مستمر وهو سيستمر".

وواصل "سوق الانتقالات مفتوح ونحن نسعى لبناء فريق جيد وتحقيق نتائج طيبة. لكن تحقيق البطولة يحتاج لوقت ونحن نعمل".

وأردف "رغم ذلك سننافس هذا الموسم حتى الرمق الأخير. إذا حققنا أي بطولة، سيكون كرمنا من الله. وإذا لم نُحقق فلا عيب في ذلك. نحن مازلنا في بداية المشوار وخلال المواسم المقبلة سنكون أفضل وأفضل".

الدعم والباب المفتوح وزيارة الزمالك

وكرر تركي آل الشيخ تصريحاته التي تؤكد "بابي مفتوح أمام كل الأندية بصفتي رئيسا للاتحاد العربي. كل الأندية العربية لها حق وواجب عندي".

لماذا لم يزور تركي آل الشيخ نادي الزمالك حسبما أعلن رئيس الأخير في وقت سابق؟ يوضح تركي "زيارتي ستكون لـ رئيس نادي الزمالك بصفة شخصية في منزله".

واستدرك "أتشرف بالتواجد داخل نادي الزمالك في أي وقت ولكن الزيارة ستكون في منزل رئيس النادي وليست زيارة لمقر النادي".

واستمر "العلاقة مميزة للغاية بيني كرئيس للاتحاد العربي وبين الزمالك وكذلك العلاقة مميزة بين بيراميدز والزمالك وشهدت تعاونا كبيرا وصفقات تبادلية والآن وصلنا لمرحلة أننا ننافس بعضنا البعض فالأمور اختلفت وهذا باتفاق ودي وحُبي بيننا".

وأردف "ولكن أبوابنا مفتوحة في أي وقت وأمام الجميع وأتمنى عقد جلسة مع رئيس نادي الاتحاد السكندري من أجل البطولة العربية".

وفسر "الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في البطولة وأتمنى أن يكون ممثلا خيرا للكرة المصرية. مصر هي بلدي الثانية".

رحيل أفشة وصفقات الأهلي

ونفى تركي آل الشيخ وجود أي رغبة لدى أي لاعب في بيراميدز بالرحيل من النادي، مشددا "لا أحد يطلب الرحيل من بيراميدز. أي لاعب يتشرف بالتواجد في واحدة من أفضل بيئات الكرة في مصر. من سيرحل من بيراميدز هو الذي لا يحتاجه النادي".

كيف يرى تركي آل الشيخ صفقات الأهلي؟ سؤال وجهه هاني حتحوت، ليطلب رئيس الاتحاد العربي منه أولا سرد أسماء الصفقات لأنه "لست متابعا لأخبار الأهلي في الفترة الأخيرة".

هنا ذكر له هاني حتحوت اسم رمضان صبحي وحسين الشحات، وقبل أن يسرد باقي الأسماء، قال تركي آل الشيخ: "رمضان صبحي وحسين الشحات لاعبان كبيران للغاية. ثنائي دولي بكل تأكيد".

وقال "لست أنا من سأقول رأيي في حسين الشحات ورمضان صبحي. الملعب والجمهور يعرفان جيدا من هما رمضان وحسين الشحات. ثنائي كبير بكل تأكيد".

واستكمل "الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك وفي السعودية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي وغيرهم، تحتاج من فترة لفترة لعملية تغيير جلد بالكامل. الأهلي في تلك المرحلة الآن".

وأتم "في اعتقادي أن جمهور الأهلي ومحببي النادي سيجعلان النادي يتجاوز تلك المرحلة سريعا. الأهلي فريق كبير وهو دائما يعد مرشحا لتحقيق كل البطولات على مستوى مصر وإفريقيا والعرب".

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