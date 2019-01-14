روبيرتسون: صلاح يمثل للحصول على ركلات جزاء؟ ليس من نوعية اللاعبين تلك

الإثنين، 14 يناير 2019 - 11:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

دافع أندي روبيرتسون لاعب ليفربول عن زميله محمد صلاح نجم الفريق، حول ادعاءات تمثيله للسقوط في منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء، مشددا على أنه ليس ذلك النوع من اللاعبين. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح روبيرتسون قائلا: "إنه ليس ذلك النوع من اللاعبين، في كل مرة تحدث ثم نعود لمشاهدة اللقطة ترى أن صلاح لم يمثل السقوط، لذا كم عدد المرات سيحدث ذلك؟".

وأضاف "لست متأكدا إذا ما كان لاعبو برايتون قد قالوا إنه ادعى السقوط أم لا، لكنني سأكون بحاجة لرؤية الأمر، كنت على حافة منطقة الجزاء وكان الأمر واضحا".

أخبار متعلقة

مهاجم إيفرتون السابق يحذر صلاح من "السمعة السيئة لمن يسقط بسهولة في منطقة الجزاء" مدافع ليفربول: الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي واجهه صلاح تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية "الأفضل مع ثنائي الدفاع"

وواصل "إن بدأ الناس في الحديث حول سقوط صلاح السهل فهو أمر غير عادل، لأنه ضد أرسنال تحديدا ظهر مقطع الفيديو 3 مرات وهو يسقط وكانوا مازالوا يحتجون ربما يتم ذلك بدافع الإحباط".

وأتم "لم أر لقطة برايتون مرة أخرى بعد، لكن لا أشعر أن الحكم كان أمامه أي اختيار سوى احتساب ركلة جزاء".

صلاح تسبب في ركلة جزاء وسجلها في انتصار فريقه بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وشارك النجم المصري خلال الموسم الجاري في 30 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 8 آخرين.

اقرأ أيضا

قرار تركي آل الشيخ بشأن نادي بيراميدز

حمدي فتحي يتحدث بعد الانضمام إلى الأهلي

ماذا ينتظر جمهور الأهلي من حمدي فتحي

سيطرة عربية في الكونفدرالية

الأهلي يعلن رحيل مدافعه

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز المحترفون

نرشح لكم

أخر الأخبار

إمام عاشور يسجل هدفا قاتلا ضد الداخلية ويصعد بالحدود إلى المركز الثامن 4 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا عن غضب دي بروين: إن كان لديه مشكلة فهو يعلم مكاني 19 دقيقة | أوروبا
إلى اللاعبين - لماذا تحدث إصابات الصليبي.. وتحقيق العودة السريعة 23 دقيقة | تقرير في الجول
تنس - هل تكون النهاية؟ موراي يودع أستراليا المفتوحة بعد أداء متميز ضد روبيرتو بواتيستا ساعة | رياضات أخرى
وزير الرياضة يتواصل مع رئيس هيئة قناة السويس.. "الإسماعيلية جاهزة لكأس الأمم" ساعة | إفريقيا
حازم إمام: لا أعرف من يغذي فكرة إلغاء الدوري.. ودور نجوم 2006 في تنظيم كأس الأمم 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك