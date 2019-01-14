روبيرتسون: صلاح يمثل للحصول على ركلات جزاء؟ ليس من نوعية اللاعبين تلك

دافع أندي روبيرتسون لاعب ليفربول عن زميله محمد صلاح نجم الفريق، حول ادعاءات تمثيله للسقوط في منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء، مشددا على أنه ليس ذلك النوع من اللاعبين. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح روبيرتسون قائلا: "إنه ليس ذلك النوع من اللاعبين، في كل مرة تحدث ثم نعود لمشاهدة اللقطة ترى أن صلاح لم يمثل السقوط، لذا كم عدد المرات سيحدث ذلك؟".

وأضاف "لست متأكدا إذا ما كان لاعبو برايتون قد قالوا إنه ادعى السقوط أم لا، لكنني سأكون بحاجة لرؤية الأمر، كنت على حافة منطقة الجزاء وكان الأمر واضحا".

وواصل "إن بدأ الناس في الحديث حول سقوط صلاح السهل فهو أمر غير عادل، لأنه ضد أرسنال تحديدا ظهر مقطع الفيديو 3 مرات وهو يسقط وكانوا مازالوا يحتجون ربما يتم ذلك بدافع الإحباط".

وأتم "لم أر لقطة برايتون مرة أخرى بعد، لكن لا أشعر أن الحكم كان أمامه أي اختيار سوى احتساب ركلة جزاء".

صلاح تسبب في ركلة جزاء وسجلها في انتصار فريقه بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وشارك النجم المصري خلال الموسم الجاري في 30 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 8 آخرين.

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