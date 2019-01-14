الترجي يضم هداف الدوري النيجيري

الإثنين، 14 يناير 2019 - 14:04

كتب : FilGoal

جونيور لوكوسا

أعلن الترجي التونسي عن ضم مهاجم كانو بيلارز النيجيري جونيور لوكوسا.

لوكوسا صاحب الـ25 عاما هو هداف الدوري النيجيري الموسم الماضي بـ19 هدفا في 23 مباراة.

وكان المهاجم ضمن قائمة منتخب نيجيريا المبدئية في كأس العالم، ولكنه خرج من القائمة النهائية.

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وسبق للوكوسا الاختبار في عدة أندية خارجية مثل لودوجوريتس البلغاري وبران النرويجي، دون أن ينضم إليهم.

ويدعم النيجيري خط هجوم الترجي الذي يتكون من طه ياسين الخنيسي وبلال الماجري.

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