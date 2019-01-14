الخطيب يقوم بجولة تفقدية في ملعب التتش وغرفة الملابس الجديدة بصحبة لاسارتي

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بجولة تفقدية في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتواجد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي مع الخطيب في الجولة التفقدية وعاين الثنائي غرفة خلع الملابس الجديدة تحت مدرج التتش، لمعرفة ملاحظات المدير الفني وأيضا متطلباته في غرفة خلع الملابس.

وطلب لاسارتي مدرب الأهلي من مسؤولي النادي ضرورة تغيير أرضية الملعب في وقت سابق، مشددا على أنها لا تصلح لخوض التدريبات عليها.

وشكي لاسارتي من سوء حالة العشب في ملعب التتش والتي لا تساعده على التدريبات الفنية، وتعرض اللاعبين للإصابة. وذلك حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق إن الأهلي سيحتاج إلى مدة قد تصل إلى 6 أشهر على الأقل لتغيير أرضية الملعب. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم الجمعة ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.comفي وقت سابق إن فريقه قد وافق على بيع المدافع المالي إلى نادي الشرطة العراقي. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ30 عاما للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع المالي في 22 مباراة مع المارد الأحمر، كان أخرها في الفوز أمس السبت على فيتا كلوب 2-0 في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويزامل كوليبالي معروف يوسف لاعب الزمالك السابق في الفريق الذي يدربه مدرب الزمالك السابق، نيبوشا يوفيفيتش.

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