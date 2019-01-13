خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات مع الشرطة العراقي بشأن كوليبالي

الأحد، 13 يناير 2019 - 19:02

كتب : حسام نور الدين

كوليبالي - الأهلي - سموحة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن اقتراب الاتفاق مع الشرطة العراقي بشأن انتقال المدافع المالي ساليف كوليبالي.

كان الأهلي كشف عن وجود عرض من الشرطة العراقي لضم المالي كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( اقرأ التفاصيل )

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "قطعنا شوط كبير في المفاوضات مع الشرطة العراقي".

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وتابع "نضع الرتوش الأخيرة على الاتفاق مع الشرطة، والإعلان عن الموقف النهائي خلال ساعات".

وانضم صاحب الـ30 عاما للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع المالي في 22 مباراة مع المارد الأحمر، كان أخرها في الفوز أمس السبت على فيتا كلوب 2-0 في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان عبد الحفيظ أشار إلى أن مباراة فيتا كلوب قد تكون الأخيرة لكوليبالي مع الأهلي.

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