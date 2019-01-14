مستشفى الأهلي – فحوصات لعاشور بعد كدمة المران.. وتحديد موعد عودة مروان وهشام محمد

يخضع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي لفحوصات لتحديد مدة غيابه بعد إصابته بكدمة في الركبة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين.

وغادر حسام عاشور مران الأهلي رفقة خالد محمود طبيب الفريق بعد تدخل قوي مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

في نفس الإطار، أثبتت الفحوصات التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق حاجته لأربعة أسابيع قبل العودة للتدريبات بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية.

ويغيب هشام محمد لاعب الوسط لأسبوعين بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وهي نفس المدة التي يحتاجها أحمد الشيخ جناح الفريق للعودة إلى التدريبات، بعدما تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

فيما يعود أحمد فتحي للتدريبات بعد 3 أسابيع، بعدما ينهي برنامجه العلاجي من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويحتاج محمد نجيب مدافع الفريق أيضا على 3 أسابيع للراحة قبل العودة للملعب.

على جانب آخر، أجرى أكرم توفيق لاعب وسط الفريق جراحة في الأنف لتعديل وضع الحاجز الأنفي.

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