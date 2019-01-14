بالفيديو – نابولي يتخطى ساسولو ويضرب موعدا مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا

نجح فريق نابولي في الانتصار على ساسولو بثنائية مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

أركاديوز ميليك افتتح التسجيل أولا لـ نابولي في الدقيقة 14 بعدما فشل حارس ساسولو في التعامل مع عرضية لورنزو إنسيني، لتصطدم في ميليك وتهز الشباك.

ووسط رغبة وضغط ساسولو من أجل تعديل النتيجة، وجه فابيان روز الضربة القاضية في الدقيقة 74.

تسديدة قوية كتبت الهدف الثاني وهدف ضمان انتصار نابولي.

ووصل نابولي إلى دور ربع النهائي من كأس إيطاليا رفقة لاتسيو وميلان ويوفنتوس وفيورنتينا وإنتر.

مواجهتان متبقيتان من دور الـ 16 في كأس إيطاليا. كالياري سيلعب ضد أتلانتا بينما يحل فيرتوس إينتيلا ضيفا على روما يوم الاثنين.

وسيضرب نابولي موعدا مع ميلان في ربع النهائي، بينما يلعب لاتسيو ضد إنتر.

الفائز من مواجهة روما وإينتيلا سيواجه فيورنتينا، بينما يلعب يوفنتوس أمام الفائز من مواجهة أتلانتا وكالياري في نهاية شهر يناير الجاري.

اقرأ أيضا

قرار تركي آل الشيخ بشأن نادي بيراميدز

حمدي فتحي يتحدث بعد الانضمام إلى الأهلي

ماذا ينتظر جمهور الأهلي من حمدي فتحي

سيطرة عربية في الكونفدرالية

الأهلي يعلن رحيل مدافعه