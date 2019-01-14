بارترا: فينيسيوس سب والدتي 3 مرات.. طلبت منه التوقف عن التمثيل

الإثنين، 14 يناير 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

فينيسيوس - باترا - ريال مدريد - بيتيس - الدوري الإسباني

ذكر مارك بارترا لاعب ريال بيتيس، أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قد قام بسبه عدة مرات خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

ريال مدريد خطف فوزا قاتلا على مضيفه بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

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المباراة شهدت مشاحنات بين الشاب فينيسيوس وبارترا، ليكشف الأخير عن كواليس ما دار بينهما، وذلك خلال حديثه في المنطقة الإعلامية المختلطة عقب اللقاء.

بارترا صرّح: "فينيسيوس قال لي: يا ابن العاهرة، 3 مرات، لديه الكثير حتى يتعلمه".

وأضاف: "فينيسيوس قضى وقتا على أرض الملعب أكثر مما وقف. طلبت منه أن يتوقف عن إلقاء نفسه، وإذا به يقوم بسبي".

مدافع برشلونة السابق يرى أن فريقه استحق الخروج فائزا من هذه المواجهة: "لدينا الشعور أننا كنا الطرف الأفضل في هذه المباراة بتفوق كبير على ريال مدريد".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية الثالث، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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