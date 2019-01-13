عن أصعب صفقة تمت في سوق الانتقالات الشتوية وهل سيتعاقد الأهلي مع أي صفقات أخرى؟ هنا يأتي حديثنا مع أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء.

الأهلي أتم 7 صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية حتى الآن. نجح في ضم حسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا وياسر إبراهيم ومحمد محمود ومحمود وحيد وحمدي فتحي.

ولكن أمير توفيق لم يغلق الباب أمام إمكانية ضم أي صفقة أخرى خلال سوق الانتقالات.

وقال أمير توفيق: "قد يحدث أي شيء في الأيام المتبقية في سوق الانتقالات الشتوية".

وأوضح في حواره مع FilGoal.com "إذا ظهرت أي احتياجات فنية من جانب الجهاز الفني، سننفذ ما يطلبه".

وواصل "سنوفر أي شيء يحتاجه المدرب".

المهمة الناجحة

وأكمل أمير توفيق حديثه قائلا: "كل الصفقات التي رغبناها، حققناها. نفذنا كل ما طُلب منا".

وتابع "لم ندخل أي صفقة نحتاجها، وفشلنا في إتمامها. تعاقدنا مع ما نريد وحتى نهاية أخر يوم في الانتقالات إذا ظهر أي احتياج فني آخر من المدرب سنعمل لتنفيذه".

وكشف "محمود الخطيب رئيس الأهلي رأى بأن الفريق كان في حاجة لتدعيم قوي، ومن هنا فلا يهم إذا كنا في يناير أو في الصيف. نحن ندعم على حسب احتياجاتنا".

واستمر "رأينا بأننا نحتاج لتدعيمات في يناير من أجل بطولة دوري الأبطال إلى جانب بطولة الدوري والكأس وغيرهم".

الصفقة الأصعب وسلاح تحقيقها

ما هي أصعب صفقة تمت لـ الأهلي خلال سوق الانتقالات؟ يُجيب أمير توفيق "بكل صراحة، كل الصفقات".

وشرح "عملت على 4 صفقات وهم رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، وتلك الصفقات كانت صعبة للغاية بسبب تمسك أنديتهم".

وأضاف "إنبي كان متمسكا بحمدي فتحي نظرا للوضع الصعب للفريق في الدوري. ياسر إبراهيم تعرض لضغوطات كثيرة عليه وعلى ناديه والأمور كانت صعبة للغاية. العين كان رافضا لفكرة بيع حسين الشحات مع تمسك المدرب به بشدة نفس الحال بالنسبة لرمضان صبحي مع تمسك هدرسفيلد بعدم إعارة اللاعب في الوقت الحالي. الصفقات كانت صعبة للغاية".

هل المال كان العامل الأساسي الذي ساهم في إتمام صفقات الأهلي؟ يوضح مدير التعاقدات في النادي "يوجد أكثر من سلاح بكل تأكيد من بينهم الأموال ولكن الأمر الأساسي كان رغبة اللاعبين".

واستكمل "رغبة اللاعبين كانت العامل الأساسي لحسم الصفقات إلى جانب روح الفريق الذي كان يعمل في الأهلي لإتمام ذلك".

ودلل "فريق عمل كامل بتواجد محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان إلى جانب الثنائي محمد فضل وحسام غالي أيضا. الكل كان يعمل من أجل مصلحة الأهلي وإتمام سوق انتقالات على مستوى عال يُفيد الفريق".

الأسعار

ونفى أمير توفيق قيمة كل الصفقات التي أتممها الأهلي، مشيرا إلى "كل الأرقام التي انتشرت بخصوص سعر صفقات الأهلي ليست صحيحة على الإطلاق. لا أرقام حسين الشحات ولا أرقام حمدي فتحي ولا ياسر إبراهيم. كل الأرقام كانت خاطئة".

واستدرك "نعم قد تدفع مبالغ عالية ولكنك تدعم الفريق في وقت صعب".

وأردف "ولكننا لم نصرف أي مليم دون أي نعلم كيف سنرده. نعلم جيدا بنسبة 100% كيف سنعوض كل ذلك".

وفسر "الفترة المقبلة ستشهد خروج أكثر من مشروع من جانب الأهلي سيزيد من دخل النادي وسيكون مختلفا عن الدخل الطبيعي. يوجد أكثر من طريقة لزيادة إيرادات ناديك ونحن نسير في الطريق الصحيح".

وأتم أمير توفيق حديثه مع FilGoal.com معلنا عن ظهور قميص الأهلي الجديد خلال أسبوعين على الأكثر.

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