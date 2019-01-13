بالفيديو - اعتذار سيبايوس الشرس يخطف فوزا قيصريا لريال مدريد على بيتيس

خطف ريال مدريد فوزا متأخرا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

النادي العاصمي دخل المباراة في ظروف عصيبة بعد أن فقد 5 نقاط في آخر مباراتين بالدوري، كما كان منقوصا من عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات والإيقاف.

تشكيلة ريال مدريد شهدت إبقاء مارسيلو وإيسكو على دكة البدلاء، في تواصل لتجاهل المدرب سانتياجو سولاري لصانع الألعاب الإسباني.

ريال مدريد افتتح التسجيل في الدقيقة 13 بتسديدة يسارية قوية من لوكا مودريتش، عجز الحارس باو لوبيز عن التصدي لها.

الهدف هو الـ 15 لـ مودريتش في مسيرته مع ريال مدريد، والرقم 13 من خارج منطقة الجزاء.

في نهاية الشوط الأول تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بإصابة مهاجمه كريم بنزيمة الذي تضرر إصبع الخنصر في يده اليمنى بسبب سقوط خاطئ، مما استوجب استبداله مع مطلع الشوط الثاني بالشاب كريستو جونزاليس لاعب الفريق الرديف.

المشاركة هي الأولى لـ كريستو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد أن ظهر سابقا في كأس الملك.

الحصة الثانية شهدت هجوما شرسا من أصحاب الأرض مع سيطرة شبه كاملة على الكرة، وكاد أندريس جوادرادو أن يدرك التعادل بتسديدة قوية مرت مباشرة إلى جوار القائم.

قبل أن يظهر سيرخيو كاناليس اللاعب السابق لريال مدريد في الدقيقة 67، ويسجل هدفا رفضه الحكم المساعد بداعي التسلل، إلا أن تقنية الفيديو أثبتت أن اللاعب كان في موقف سليم.

الدقيقة 74 شهدت دخول داني سيبايوس في صفوف ريال مدريد، ليعود لمواجهة فريقه السابق بيتيس الذي لعب في صفوفه منذ طفولته.

سيبايوس توج نفسه بطلا للمواجهة في الدقيقة 88، بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك باو لوبيز حارس مرمى بيتيس، ليرفض سيبايوس الاحتفال ويشير بيده معتذرا.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد إشبيلية صاحب المركز الثالث الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 26 نقطة في المركز السابع.