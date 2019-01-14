هنري: نحن على الطريق الصحيح.. وفابريجاس يقرأ ما بين السطور

عبر الأسطورة الفرنسية تييري هنري عن رضاه من أداء فريقه موناكو أمام مارسيليا على الرغم من عدم تحقيق الانتصار.

موناكو تعادل خارج أرضه أمام مارسيليا بهدف لكل فريق في الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

لقاء شهد فرص بالجملة من جانب الفريقين مع أفضلية لكتيبة هنري.

وقال هنري: "أنا راضي عما فعلناه أمام موناكو. تمكنا من صناعة العديد من الفرص بشكل صريح على مرماهم وضغطنا عليهم".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "تحكمنا في المباراة ولم نسمح لهم باللعب بسهولة".

وواصل "نحن نسير على الطريق الصحيح ولكن يجب علينا أن نستمر ونستمر. علينا الحصول على أكبر قدر من النقاط لأننا نحتاج لذلك بشدة".

وأكمل حديثه قائلا: "طريقة لعبنا في المباراة كانت جيدة ولكن كان علينا التصرف مع بعض الأمور والفرص بشكل أفضل".

وأشاد هنري بـ سيسك فابريجاس في ظهوره الأول، قائلا: "فابريجاس كان قادرا على التحكم في اللعب خلال المباراة. هو يقرأ ما بين السطور".

وأتم "علينا أن نستمر في المضي قدما".

ووصل موناكو الذي يقوده تيري هنري للنقطة 14 في المركز قبل الأخير، بينما بقى مارسيليا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

اقرأ أيضا

قرار تركي آل الشيخ بشأن نادي بيراميدز

حمدي فتحي يتحدث بعد الانضمام إلى الأهلي

ماذا ينتظر جمهور الأهلي من حمدي فتحي

سيطرة عربية في الكونفدرالية

الأهلي يعلن رحيل مدافعه