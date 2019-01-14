سولاري: إيسكو؟ ليس لدي شيء شخصي تجاه أحد.. واللعب بـ3 مدافعين لتعويض الغيابات

الإثنين، 14 يناير 2019 - 01:15

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد - ريال بيتيس - الدوري الإسباني

واصل سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تهميش لاعبه إيسكو ألاركون، وواصل كذلك التشديد على عدم وجود أي مشكلة شخصية بينهما.

ريال مدريد حقق فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة

بالفيديو – فرص ضائعة بالجملة.. مارسيليا وموناكو يتعادلان في ظهور فابريجاس الأول سيبايوس: أشعر بالمرارة لتصرف جماهير بيتيس.. ولهذا تركني راموس أسدد ماركا: ميسي سجّل 399 هدفا في الدوري وليس 400 بالفيديو - اعتذار سيبايوس الشرس يخطف فوزا قيصريا لريال مدريد على بيتيس

سولاري وعلى الرغم من الغيابات الطائلة التي ضربت قائمته بفعل الإصابات والإيقافات، قرر إبقاء إيسكو على مقاعد البدلاء، بل لم يدفع به خلال المباراة حتى، مفضّلا عليه الثلاثي: كريستو جونزاليس، داني سيبايوس، براهيم دياز.

وقال سولاري الذي أضاف لاعبا كبيرا آخر إلى قائمة بدلائه، والحديث هنا عن مارسيلو: "ننافس في 3 مسابقات ولدينا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لعبنا بجدية شديدة، الفريق يمثّلنا جميعا. ليس هناك أي شيء شخصي، أنا آسف لتكرار ذلك، الجميع يمكن أن يشارك، كلهم جزء من المجموعة، كررت ذلك منذ يومي الأول هنا".

سولاري تناول صافرات الاستهجان التي طالت سيبايوس ومن ثم هدفه القاتل، بكثير من الرومانسية: "إنه يحمل هذه الألوان في قلبه، من العاطفي دوما أن تعود لمواجهة فريقك السابق. كرة القدم تمتلك هذا السحر عندما يكون لاعبك السابق بإلحاق الضرر بك، ونحن استفدنا هذه المرة".

وأكد سولاري إصابة كريم بنزيمة التي خرج على إثرها بين شوطي اللقاء: "إصبع بنزيمة تعرض للكسر، من الصعب على أي لاعب تعويضه".

ريال مدريد دخل المواجهة بطريقة 3-5-2 غير الاعتيادية بإشراك 3 قلوب دفاع، وسولاري برر هذا الاختيار الغريب: "الاعتماد على 3 لاعبين في قلب الدفاع حدث بسبب الظرف العارض الذي نمر به، لدينا العديد من الإصابات في خط الهجوم".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية الثالث، وبفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

اقرأ أيضا:

حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان

حوار في الجول – أمير توفيق: نفذنا كل ما طُلب منا.. وجاهزون لتلبية أي احتياج فني قبل نهاية السوق

6 رسائل من القيعي: صفقات الأهلي انتهت إلا إذا.. ونريد تعاونا "مفيد للجميع" مع الإسماعيلي

بالفيديو - اعتذار سيبايوس الشرس يخطف فوزا قيصريا لريال مدريد على بيتيس

في إفريقيا – حصاد دوري الأبطال.. نتائج منطقية ومفاجأة جزائرية وصدمة تنزانية

إيسكو مارسيلو سولاري ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرّف على كل حسابات التأهل والصدارة في الجولة الثالثة لكأس آسيا 5 ساعة |
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-1-2019 والقنوات الناقلة.. مصر ومانشستر سيتي 5 ساعة | الدوري المصري
اتحاد طنجة: الضغط سيكون على الزمالك الآن 5 ساعة | مصر
بالفيديو – نابولي يتخطى ساسولو ويضرب موعدا مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا 6 ساعة | أوروبا
بارترا: فينيسيوس سب والدتي 3 مرات.. طلبت منه التوقف عن التمثيل 6 ساعة | أوروبا
هنري: نحن على الطريق الصحيح.. وفابريجاس يقرأ ما بين السطور 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك