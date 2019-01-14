سولاري: إيسكو؟ ليس لدي شيء شخصي تجاه أحد.. واللعب بـ3 مدافعين لتعويض الغيابات

واصل سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تهميش لاعبه إيسكو ألاركون، وواصل كذلك التشديد على عدم وجود أي مشكلة شخصية بينهما.

ريال مدريد حقق فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

سولاري وعلى الرغم من الغيابات الطائلة التي ضربت قائمته بفعل الإصابات والإيقافات، قرر إبقاء إيسكو على مقاعد البدلاء، بل لم يدفع به خلال المباراة حتى، مفضّلا عليه الثلاثي: كريستو جونزاليس، داني سيبايوس، براهيم دياز.

وقال سولاري الذي أضاف لاعبا كبيرا آخر إلى قائمة بدلائه، والحديث هنا عن مارسيلو: "ننافس في 3 مسابقات ولدينا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لعبنا بجدية شديدة، الفريق يمثّلنا جميعا. ليس هناك أي شيء شخصي، أنا آسف لتكرار ذلك، الجميع يمكن أن يشارك، كلهم جزء من المجموعة، كررت ذلك منذ يومي الأول هنا".

سولاري تناول صافرات الاستهجان التي طالت سيبايوس ومن ثم هدفه القاتل، بكثير من الرومانسية: "إنه يحمل هذه الألوان في قلبه، من العاطفي دوما أن تعود لمواجهة فريقك السابق. كرة القدم تمتلك هذا السحر عندما يكون لاعبك السابق بإلحاق الضرر بك، ونحن استفدنا هذه المرة".

وأكد سولاري إصابة كريم بنزيمة التي خرج على إثرها بين شوطي اللقاء: "إصبع بنزيمة تعرض للكسر، من الصعب على أي لاعب تعويضه".

ريال مدريد دخل المواجهة بطريقة 3-5-2 غير الاعتيادية بإشراك 3 قلوب دفاع، وسولاري برر هذا الاختيار الغريب: "الاعتماد على 3 لاعبين في قلب الدفاع حدث بسبب الظرف العارض الذي نمر به، لدينا العديد من الإصابات في خط الهجوم".

ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية الثالث، وبفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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