بالفيديو – فرص ضائعة بالجملة.. مارسيليا وموناكو يتعادلان في ظهور فابريجاس الأول

الإثنين، 14 يناير 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

أهدر مارسيليا وموناكو كل الفرص التي أتيحت أمامهما لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

مارسيليا تعادل مع موناكو بهدف لكل فريق في لقاء مثير للغاية ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

ماكسيم لوييز تقدم أولا لـ مارسيليا بتسديدة صاروخية في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

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إلا أن موناكو رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا ليدرك التعادل من تسديدة يوري تيليمانس في الدقيقة 38.

وشهدت المباراة الظهور الأول لـ سيسك فابريجاس مع فريقه الجديد موناكو بعدما انتقل للفريق الفرنسي قادما من تشيلسي.

العنوان الأبرز للشوط الثاني كان الفرص الضائعة من جانب الفريقين.

الوافد الجديد فودي بالو توري وألكسندر جولوفين ويوري تيليمانس أهدروا كل فرص موناكو الواضحة في الشوط الثاني.

بينما على الجانب الآخر أهدر توفان ولوكاس أوكامبوس فرص مارسيليا.

الدقيقة 72 شهدت إلغاء الحكم لهدف لـ مارسيليا بعد العودة لتقنية الفيديو والسبب مخالفة على أوكامبوس.

وفي النهاية، التعادل يحكم المواجهة.

ووصل موناكو الذي يقوده تيري هنري للنقطة 14 في المركز قبل الأخير، بينما بقى مارسيليا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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