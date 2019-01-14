سيبايوس: أشعر بالمرارة لتصرف جماهير بيتيس.. ولهذا تركني راموس أسدد

بتسجيله هدف متأخر لفريقه ريال مدريد والمساهمة بشكل مؤثر في حصد نقاط الانتصار، توجب أن تكون الأمسية مثالية لـ داني سيابويس، إلا أن هذا لم يكن الوضع الحقيقي.

ريال مدريد فاز 2-1 بفضل هدف سيبايوس الرائع على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

سيبايوس عاد لمواجهة فريقه السابق الذي لعب في مراحله العمرية المختلفة لسنوات، ولم يتلق الاحتفاء الذي توقعه.

وصرّح لاعب الوسط الدولي الإسباني بعد اللقاء لمحطة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "أنا سعيد بالنقاط الثلاث، ولكن في الوقت نفسه أشعر بالمرارة بسبب عدم تلقي الحب الذي اعتدته من هذه الجماهير لفترة طويلة".

جماهير بيتيس بدأت في إطلاق الصافرات على لاعبها السابق منذ دخوله بديلا في الدقيقة 75، قبل أن تزيد حدتها بتسجيله الهدف القاتل، حتى أنها انتظرت مغادرته الملعب بعد إجرائه لقاء تلفزيونيا لتطلق عليه صافرات استهجان جديدة.

يواصل سيبايوس حديثه: "لقد قدّمت في السابق كل ما لدي على هذا الملعب، ترعرعت كلاعب كرة قدم هنا، ولم أتوقع ذلك. ولكن في نهاية الأمر، الأهم هو الانتصار".

ويكشف سيبايوس كواليس تسديده للركلة الحرة وكيف أقنع سيرخيو راموس بترك الكرة: "شعرت بثقة كبيرة ورغبت في التسديد، سيرخيو (راموس) أدرك ذلك. تدربت كثيرا مع باو لوبيز (حارس مرمى بيتيس) في المنتخب الوطني. طلبت من كاسيميرو أن يتمركز في الحائط حتى يفتح فراغا أتمكن من التسديد خلاله".

سيبايوس (22 عاما) سجّل هدفه الرابع في 45 مباراة خاضها مع ريال مدريد.

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