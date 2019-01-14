أزمة سيدات اليد - رحاب جمعة تبكي: أريد اللعب بقميص منتخب مصر

ترى رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المحترفة في فريق سامبر الفرنسي، تجاهلا من اتحاد اللعبة المحلي لتكوين منتخب للسيدات.

جمعة قد أعلنت عن موافقتها على التجنيس للعب لمنتخب، بسبب عدم وجود منتخب مصري لسيدات اليد، لتقول لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "أتمنى أن نلعب بقميص بلدنا ونشرف مصر بالمحافل الدولية".

وأكملت رحاب باكية "لا نريد أموالا ولا معسكرات، نريد تكوين منتخب نلعب بإسمه، يتركوا فقط القميص لنا لكي نشرفه بالمحافل الدولية".

وعن وجود عروض تجنيس لها قالت: "أملك عروض تجنيس في صربيا، و3 دول خليجية، لكني أريد اللعب بإسم بلدي".

وأضافت: خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد السابق وعدني بتشكيل منتخب نسائي، وبعد رحيله لم نجد شئ".

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