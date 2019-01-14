ماركا: ميسي سجّل 399 هدفا في الدوري وليس 400

400 كان رقما متداولا في الساعات القليلة الماضية، بعد أن سجّل ليونيل ميسي أسطورة برشلونة هدفا في شباك إيبار.

برشلونة حقق فوزا سهلا على إيبار 3-0 في الجولة 19 من الدوري الإسباني، والقائد ميسي سجّل الهدف الثاني، رافعا رصيده إلى 400 هدفا في مسيرته بالدوري الإسباني.. ولكن.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أصرت أن ميسي سجّل هدفه رقم 399 وليس 400، وذكرت: "ميسي سيصل لهدفه رقم 400 بكل تأكيد، ولكنه يمتلك 399 هدفا فقط في نظر ماركا".

اللغط الدائر مصدره هدف سُجل في انتصار برشلونة على أتليتك بلباو بنتيجة 5-1 بالجولة 14 من موسم 2012\2013.

ميسي استحوذ على الكرة في منطقة جزاء بلباو وسدد كرة كانت في طريقها نحو الشباك، إلا أن فيرناندو أموربيتا لاعب بلباو حاول إبعادها قبل تخطيها خط مرماه، ليفشل في ذلك ويحوّل اتجاهها مسجلا هدف برشلونة الثاني في تلك الأمسية عن طريق الخطأ.

أنطونيو ماتيو لاهوز حكم المباراة احتسب الهدف وقتها لـ ميسي، إلا أن صحيفة ماركا رفضت اعتماده للنجم الأرجنتيني، واحتسبه كهدف عكسي لـ أموربيتا.

ما أهمية حسابات ماركا؟

قد يعتقد البعض أن رأي ماركا لا يعتد به إلى درجة كبيرة، ولكنه مؤثر جدا، لأن جائزة "بيتشيتشي" الشهيرة التي يفوز بها هداف الدوري الإسباني سنويا، تُمنح من صحيفة ماركا، مما يكسبها مصداقية كبيرة وأهمية في تحديد هوية المسجلين.

أزمة مشابهة حدثت مع كريستيانو رونالدو وقتما كان لاعبا في ريال مدريد، عندما سجّل هدفا في شباك ريال سوسيداد بمباراة في سبتمبر 2010، إلا أن الإعادة أظهرت ملامسة الكرة لزميله بيبي في طريقها للشباك.

السجلات الرسمية احتسبت الهدف لـ رونالدو، ولكن صحيفة ماركا أصرت على احتسابه لـ بيبي، مما سبب جدلا دائما في سنوات رونالدو التالية مع ريال مدريد كلما حطّم رقما أو عادله، إذ تخرج إحصائية ماركا لتهدم الإنجاز وتعنون: "يتبقى له هدف آخر".. أمر يتكرر الآن مع ميسي بسبب هدف بلباو قبل 6 سنوات.

على كل حال، وكما قالت ماركا، سيسجل ميسي هدفه رقم 400 عاجلا أم آجلا.

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