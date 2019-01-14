أحمد جمعة يعلن انتقاله لـ أحد السعودي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي لنادي المصري

أعلن أحمد جمعة مهاجم المصري انتقاله إلى أحد السعودي.

أحمد جمعة

النادي : المصري

المصري

وقال جمعة لـ أون سبورت: "سمير حلبية رئيس المصري اتصل بي وقال لي إن الأمور تمت".

وأضاف "أنا الآن في الطريق للسفر إلى السعودية".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أحد كان ينافس الباطن على ضم مهاجم المصري.

ويحتل أحد المركز الأخير في جدول الدوري السعودي.

أحمد جمعة شارك في 16 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص المصري، وسجل 3 أهداف.

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