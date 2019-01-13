تشكيل ريال مدريد - 3 قلوب دفاع وفالفيردي يواجهون بيتيس.. مارسيلو وإيسكو على الدكة

دفع سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، بـ 3 قلوب دفاع في تشكيلته التي ستواجه ريال بيتيس اليوم الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة 19 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعاني من غيابات عديدة في تشكيلته، مما حد من خيارات المدرب الأرجنتيني في اختيار اللاعبين الذين سيواجهون بيتيس.

ناتشو فيرنانديز يعود لتشكيلة ريال مدريد الأساسية في الدوري للمرة الأولى منذ إصابته أمام سيلتا فيجو في نوفمبر الماضي، ليجاور سيرخيو راموس ورافا فاران في خط الدفاع.

كما يتواجد الشاب سيرخيو ريجيلون على الجهة اليسرى، مع الإبقاء على مارسيلو في مقاعد البدلاء.

الغيابات العديدة لم تمنع سولاري من عدم الدفع بـ إيسكو الذي يواصل البقاء على الدكة، مع بدء فيدي فالفيردي في تشكيلة ريال مدريد للمرة الأولى بمسيرته في الدوري.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: داني كارباخال - رافا فاران - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو راموس - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: كيكو كاسيا - ألفارو أودريوزولا - مارسيلو - داني سيبايوس - براهيم دياز - كريستو جونزاليس - إيسكو

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: باو لوبيز

الدفاع: أنطونيو باراجان - عيسى ماندي - مارك بارترا - فرانسيس جيريرو

الوسط: ويليام كارفاليو - أندريس جواردادو - جيوفاني لو سيلسو - سيرخيو كاناليس

الهجوم: خواكين سانشيز - توني سانابريا

دكة البدلاء: جويل روبليس - زهير فضال - خافي جارسيا - رياض بودبوز - كريستيان تيو - سيرخيو ليون - لورين مورون

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