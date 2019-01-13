رسميا – الصفقة السابعة.. حمدي فتحي أهلاوي لـ 4 سنوات ونصف

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي لمدة 4 سنوات ونصف.

أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أعلن إتمام كل الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بانضمام حمدي فتحي إلى الأهلي.

ومن المنتظر أن ينتظم حمدي فتحي في تدريبات الأهلي بداية من يوم الاثنين.

حمدي فتحي هو الصفقة السابعة لـ الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود وياسر إبراهيم.

رئيس نادي إنبي أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com أن "الفريق البترولي حصل على 25 مليون جنيه بجانب بنود إضافية تعطينا الحق في 5 مليون جنيه أخرى بناء على مشاركات اللاعب". (طالع التفاصيل)

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فتحي في ألعاب دمنهور وبتروجيت.

وظهر فتحي لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015 مع دمنهور وتألق لينتقل مباشرة إلى إنبي.

وعانى فتحي في موسمه الأول مع إنبي ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي ليقرر النادي إعارته لمدة موسم إلى بتروجيت في يوليو 2016.

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