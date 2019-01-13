بالفيديو – جدار دي خيا لا ينهار.. يونايتد يحرق توتنام بشعاع حارسه

وقف دافيد دي خيا صامدا، شامخا، عملاقا أمام كل فرص توتنام. مانشستر يونايتد ينتصر والفضل للحارس الإسباني الذي لا ينهار.

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في قمة مثيرة نارية في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار يونايتد جاء عن طريق ماركوس راشفورد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة ولا أروع من بول بوجبا.

دي خيا تكفل وحيدا لمنع كل هجمات توتنام. 11 تسديدة بالتمام والكمال على مرمى مانشستر يونايتد ولم تهتز الشباك.

وتصدى دي خيا لـ 11 تسديدة أمام توتنام كثاني أعلى رقم في مسيرته بعد تصديه لـ 14 تسديدة أمام أرسنال في ديسمبر من العام الماضي.

الرقم الأعلى في عدد التصديات هذا الموسم أصبح الآن لـ دي خيا.

والرقم الأعلى الموسم الماضي كان لـ دي خيا أيضا.

وحده وحده وحده.

وحقق أولي جونار سولشاير الانتصار السادس على التوالي له مع مانشستر يونايتد.

العلامة الكاملة لـ بديل جوزيه مورينيو حتى الآن.

ووصل يونايتد للنقطة 41 بالتساوي مع أرسنال في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 48 في المركز الثالث.

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