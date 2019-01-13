أمير مرتضى: حُرمنا من هدف صحيح.. وحسم التأهل في مصر

الأحد، 13 يناير 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

الزمالك ضد اتحاد طنجة

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك، أن ناديه حُرم من هدف صحيح في مواجهة اتحاد طنجة.

الزمالك تعادل 0-0 أمام مضيفه المغربي على ملعب ابن بطوطة، في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى بعد اللقاء في حديثه لقناة "أون سبورت": "الهدف الملغي لم يكن تسللا، ولكن هناك مباراة أخرى في مصر ونستطيع الفوز".

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وأضاف: "جميع لاعبي الزمالك يتمتعون بالاحترافية، كنا قادرين على حسم المباراة هنا، ولكن سنتأهل في مصر".

الزمالك سيتفاءل برقم إفريقي مميز، إذ لم يسبق له أن ودّع أي بطولة قارية في أدوار خروج المغلوب بعد التعادل 0-0 ذهابا خارج ملعبه. (طالع التفاصيل)

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