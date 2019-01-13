اتفق الأهلي يوم الأحد مع إنبي على ضم اللاعب حمدي فتحي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين.

حمدي فتحي النادي : إنبـي الأهلي

وينتقل فتحي إلى الأهلي مباشرة في يناير الجاري وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن الصفقة تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.

وحاول إنبي الإبقاء على لاعب الوسط بين صفوفه لكن رغبة فتحي عجلت برحيله إلى الأهلي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 16 مباراة بالموسم الحالي للدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب فتحي في ألعاب دمنهور وبتروجيت.

وفتحي سيكون سابع لاعب ينضم إلى الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعد حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو وياسر إبراهيم.

وظهر فتحي لأول مرة في الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015 مع دمنهور وتألق لينتقل مباشرة إلى إنبي.

وعانى فتحي في موسمه الأول مع إنبي ليحجز مكانه في التشكيل الأساسي ليقرر النادي إعارته لمدة موسم إلى بتروجيت في يوليو 2016.

وحرص فتحي في اتصال هاتفي على شكر محمد فضل، مدير التعاقدات السابق في الأهلي، بعد دوره في محاولة التعاقد مع اللاعب منذ فترة.

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