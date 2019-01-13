في إفريقيا - الزمالك لم يودع دورا إقصائيا بعد التعادل خارج الأرض ذهابا

عبر تاريخ الزمالك، لم يودع الأبيض أي دور إقصائي في بطولات إفريقيا المختلفة بعد التعادل 0-0 خارج الديار في لقاء الذهاب.

الزمالك تعادل مع اتحاد طنجة المغربي 0-0 في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية في المغرب، الأمر الذي تكرر 4 مرات في تاريخ الزمالك الإفريقي.

مرتان من الـ4 كانا لقبين إفريقيين للزمالك، الأول في 1993 بعد التعادل مع كوتوكو في غانا 0-0 والفوز عليه بركلات الترجيح في القاهرة بعد التعادل بنفس النتيجة.

وفي 2002، حقق الزمالك نفس الأمر في المغرب قبل الفوز على العملاق، الرجاء المغربي، في القاهرة 1-0 وتحقيق آخر لقب في دوري أبطال إفريقيا.

وفي 1999، تعادل الزمالك مع استاد تامبونيه في رينيون 1-0 قبل الفوز بثلاثية في القاهرة ليمر لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإفريقي.





















المرة الأخيرة التي حقق فيها الزمالك ذلك الأمر كانت في دوري أبطال إفريقيا عام 2014، حيث تعادل مع نكانا الزامبي 0-0 في دور الـ16، قبل أن يفوز بخماسية في مصر أهلته لدور المجموعات في البطولة.

الزمالك ينتظر مواجهة العودة بعد 6 أيام في مصر لحسم التأهل إلى دور المجموعات، على أمل استعادة أمجاد الأبيض الإفريقية والتي توقفت في عام 2002 بالتتويج الأخير في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر