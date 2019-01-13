محمد يوسف: طبيب الأهلي ليس مصدر الإصابات

الأحد، 13 يناير 2019 - 15:03

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - فيتا كلوب

يرى محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن طبيب الفريق لا ذنب له في كم الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

وصرح يوسف عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "الدكتور ليس مصدر الإصابات بل هو المتلقي فقط ويبذل أقصى جهده مع الجهاز الطبي وأخصائي التأهيل".

وأضاف: "الإصابات حظ.. وهناك عوامل أخرى وراءها مثل ضغط المباريات أو عدم خوض فترة إعداد جيدة وسوء حالة الملاعب، وكذلك حالة اللاعب نفسه وتغذيته ومن الوارد أيضا الأحمال البدنية وسعي كل لاعب لإثبات ذاته أمام الجماهير بعد التعاقد معه بمبلغ كبير".

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وأشار: "مع أول فترة توقف سنبدأ البناء بشكل مختلف وستكون فرصة جيدة لتجهيز المصابين وعمل استشفاء للعناصر الأساسية بعيدا عن ضغط المباريات".

وألمح: "من الممكن أن يعود إلينا صلاح محسن في لقاء شبيبة الساورة يوم الجمعة وننتظر أيضا خلال ساعات تقرير الطبيب بشأن مدى جاهزية سعد سمير وقوة الإصابة التي تعرض لها مروان محسن وهشام محمد".

وواصل المدرب العام للأهلي: "الجهاز الطبي يعمل بشكل جيد وإذا احتاج لتطوير فالأمر بيد مدير الكرة سيد عبد الحفيظ مع مجلس الإدارة ومحمود الخطيب رئيس النادي".

ولفت: "كل هذه الضغوط تصيب اللاعب بالتوتر وتؤثر على تركيزه وقد تؤدي أيضا لإصابته".

وتطرق محمد يوسف للحديث عن اللاعب محمد محمود المصاب بقطع في الرباط الصليبي، مشيرا إلى أنه يؤدي حاليا تقوية للعضلات لتجهيزه لإجراء الجراحة، مما سيفيده في عملية الاستشفاء.

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