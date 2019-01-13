ديشامب: لن أنسى اتهام بنزيمة لي بالعنصرية.. لقد تألمت

اعترف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن علاقته بـ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قد انهارت بسبب تصريحاته الأخير.

بنزيمة خاض مباراته الدولية الأخيرة مع منتخب فرنسا يوم 8 أكتوبر 2015، وتم استبعاده من حينها بواسطة ديشامب إثر قضية ابتزاز في حق زميله ماتيو فالبوينا.

قبل أن يخرج بنزيمة ويتهم ديشامب بأنه رضخ لضغوط التيار العنصري في فرنسا وان استبعاده ليس لأسباب فنية خصوصا بعد أن انتهت القضية.

ديشامب رد على هذه التصريحات في حديثه إلى إذاعة "يوروب 1" الفرنسية: "اتهامات بنزيمة آلمتني كثيرا، كانت بمثابة نقطة لا رجعة في علاقتي معه".

مضيفا: "بعض الأحاديث لا يمكن تفهمها، لا يمكنني أن أنسى ما صرّح به. في تلك اللحظة اعتبرت أنه قد تجاوز خطا ما".

واختتم نافيا تهمة العنصرية عن نفسه: "أنا أختار لاعبين فرنسيين، جميعهم فرنسيون ولم يخطر لي أبدا أن أختار شخصا بناء على لونه أو دينه.

ابتعاد بنزيمة عن منتخب فرنسا، كلّفه الغياب عن مشاركة الديوك في يورو 2016 والتي حلوا فيها وصيفا، كما خسر فرصة رفع كأس العالم 2018.

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