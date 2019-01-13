الـ 400 والأمر الغائب منذ 2007.. أبرز أرقام من انتصار الأهلي على فيتا كلوب

انتصر الأهلي في بداية مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بثنائية مقابل لا شيء أمام فيتا كلوب. انتصار جاء معه العديد من الأرقام للمارد الأحمر في بطولة إفريقيا.

الأهلي انتصر بثنائية ناصر ماهر وعلي معلول أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام تحققت من انتصار الأهلي على فيتا..

** الأهلي افتتح مشواره في دوري المجموعات بانتصار لأول مرة منذ عام 2012.

وقتها انتصر الأهلي على مازيمبي بهدفين مقابل هدف، وخلال مشاركاته في بطولات 2013 و2016 و2017 و2018 لم ينجح المارد الأحمر في الانتصار.

** لأول مرة ينجح الأهلي في الانتصار في أولى مبارياته في مجموعات دوري الأبطال بشباك نظيفة، منذ نسخة 2007.

وقتها انتصر الأهلي على الهلال السوداني 2-0.

** هدف علي معلول هو الهدف رقم 400 لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والـ 513 في كل البطولات الإفريقية.

** علي معلول لم يهدر أي ركلة جزاء مع الأهلي. سدد 5 ركلات وترجمهم بنجاح في الشباك.

** محمد هاني صنع هدفا للأهلي لأول مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. صناعته أمام فيتا هي الخامسة بشكل عام له مع المارد الأحمر.

آخر هدفه صنعه، قبل لقاء فيتا كلوب، كان أمام النصر في الدوري المصري في الـ 19 من شهر فبراير عام 2018.

طالع أيضا

بسمة البدايات تعود لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ماذا قال لاسارتي عقب انتصار الأهلي الأول في مجموعات إفريقيا

شاهد كل ما قدمه حسين الشحات في ظهوره الأول مع الأهلي

صلاح يُسقط برايتون وليفربول يواصل التغريد بصدارة الدوري

تغيير إداري في نادي بيراميدز