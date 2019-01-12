عبد الحفيظ: صرنا نحمل هَم النتيجة والإصابات.. وقيد أجاي في إفريقيا مسألة وقت

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في فريق الأهلي، سعادته للانتصار على فيتا كلوب في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تخطى ضيفه الكونغولي بهدفين دون رد على استاد برج العرب في الإسكندرية، في طريق الفوز بلقبه التاسع بدوري الأبطال.

عبد الحفيظ شدد على قوة المنافس في حديثه بعد المباراة: "فيتا كلوب وصيف كأس الكونفدرالية، هو أحد الفرق الكبيرة في الكونغو رفقة مازيمبي، ويلعب بشكل جماعي رائع".

الأهلي لم يفز في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، منذ نسخة 2012، وعبد الحفيظ شدد على أهمية افتتاح المشوار بانتصار خلال حديثه إلى محطة "بي إن سبورتس".

وقال عبد الحفيظ: "بدايتنا في دور المجموعات بآخر 3 سنوات لم تكن إيجابية، خسرنا أمام زيسكو وتعادلنا أمام زاناكو والترجي، ولذا كنا حرصين على تحقيق الفوز اليوم".

الأهلي انتظر حتى الدقيقة 65 لتسجيل الهدف الأول، وعبد الحفيظ لا يراها مشكلة: "الفرق الكبيرة تمتلك الشخصية التي تميزها عن الآخرين، حتى لو تأخر الهدف فنحن على شعور بأننا سنسجل في أي لحظة وسنفوز بالمباراة، لا يهم تأخر الهدف".

وواصل الإصابات ضربها صفوف الأهلي، إذ غادر المهاجم مروان محسن مصابا قبل انقضاء ساعة من عمر المباراة.

ظاهرة علّق عليها عبد الحفيظ: "سنزداد قوة بعودة المصابين، اليوم شعر مروان "بتُقل" في العضلة الأمامية، الآن صرنا نحمل هم الفوز وألا نتعرض لإصابات. واجهنا سوء حظ شديد في الفترة الماضية، خصوصا أن الإصابات تحدث في مركز واحد، رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب كانوا مصابين في قلب الدفاع، وعلى الجهة اليمنى تعرض أحمد فتحي وباسم علي للإصابة، والأمر تكرر في خط الهجوم مع وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن".

عبد الحفيظ رفض الكشف عن أسماء اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية: "لدينا 4 أماكن متبقية في القائمة الإفريقية، والقيد ممتد حتى يوم 30 من الشهر الجاري".

ولكنه أفصح عن أن قيد النيجيري جونيور أجاي سيتم قريبا: "أجاي واحد من العناصر المميزة، وسيكون سببا رئيسا في فوزنا بهذه البطولة، قيده مسألة وقت بسبب إجراءات وجود 4 أجانب كحد أقصى في القائمة المحلية".

هل يتحمل الجهاز الطبي مسؤولية الإصابات العديدة التي طالت الأهلي؟

سيد عبد الحفيظ رفض تحميل جهازه الطبي المسؤولية: "الإصابات أمر سلبي، ولكننا نشترك جميعا كفريق في كل شيء، كل الأمور يجب أن تعالَج بشكل جماعي".