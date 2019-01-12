الأهلي: عرض عراقي لكوليبالي وتحديد طريقة انفصاله عن النادي يوم الأحد

السبت، 12 يناير 2019 - 23:43

كتب : حسام نور الدين

مروان محسن - كوليبالي - الأهلي - فيتا كلوب

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن وصول عرض خارجي لـ ساليف كوليبالي مدافع الفريق، واقتراب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

عبد الحفيظ تحدث في تصريحات صحفية عقب الفوز على فيتا كلوب 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مباراة شارك فيها المالي ساليف كوليبالي رغم اقتراب رحيله.

وقال عبد الحفيظ: "كوليبالي تلقى عرضا من خارج مصر، سيتم دراسة الاستغناء عنه وفسخ عقده بالتراضي أو رحيله بعد جلسة مطوّلة غدا الأحد مع مارتين لاسارتي".

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كوليبالي قد لا يكون المدافع الوحيد الذي يرحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، إذ كشف عبد الحفيظ: "أحمد علاء ومحمود الجزار تلقيا عروض أيضا، وسيتم حسم مصيرهما خلال ساعات".

لاحقا وخلال حديثه إلى برنامج "الماتش" في محطة صدى البلد، كشف سيد عبد الحفيظ أن عرض كوليبالي الخارجي من "نادي الشرطة العراقي".

الأهلي تخلى بالفعل في السوق الشتوية الحالية عن ظهيره الأيسر صبري رحيل الذي انتقل إلى سموحة ضمن صفقة ياسر إبراهيم، كما رحل الثنائي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي إلى الجونة على سبيل الإعارة.

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