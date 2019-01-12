طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان محسن وهشام محمد

السبت، 12 يناير 2019 - 23:46

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

مروان محسن - الأهلي - فيتا كلوب

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تفاصيل إصابة الثنائي مروان محسن وهشام محمد أمام فيتا كلوب.

وقال خالد محمود: "مروان محسن تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "بينما هشام محمد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية".

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وواصل "الثنائي لم يقدر على استكمال المباراة".

وتابع "مروان محسن وهشام محمد سيخضعان لفحص طبي عقب العودة إلى القاهرة لتحديد مدة غيابهما".

وأتم "من الصعب في الوقت الحالي الإفصاح عن مدة غياب مروان محسن وهشام محمد".

وخرج مروان محسن في الدقيقة 53 متأثرا بالإصابة، بينما غادر هشام محمد ملعب المباراة في الدقيقة 68 لنفس السبب.

الأهلي انتصر بهدفين مقابل لا شيء أمام فيتا كلوب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق ناصر ماهر وعلي معلول في الشوط الثاني.

انتصار الأهلي في مباراته الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الأمر الذي يتحقق لأول مرة منذ بطولة 2012.

وقتها انتصر الأهلي على مازيمبي بهدفين مقابل هدف، وخلال مشاركاته في بطولات 2013 و2016 و2017 و2018 لم ينجح المارد الأحمر في الانتصار.

والآن تتحقق البداية السعيدة.

الأهلي يحصد الثلاث نقاط الأولى ويتساوى مع سيمبا التنزاني في صدارة المجموعة.

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