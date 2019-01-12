بالفيديو - السعودية تتجاوز لبنان بأقل مجهود.. وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس آسيا

تأهل منتخب السعودية إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، يفوزه على لبنان 2-0، في استاد آل مكتوم بإمارة دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

المنتخب السعودي صاحب الـ4 ألقاب سابقة في البطولة، حقق انتصاره الثاني على التوالي، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل ضمن المنتخبات صاحبة المركز الثالث في أسوأ الأحوال.

فهد المولد افتتح التسجيل للسعودية في الدقيقة 13، بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء لبنان، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى هدفين.

لبنان حاول تهديد مرمى السعودية على استحياء خلال الشوط الأول عبر المواقف الثابتة، إلا أن محمد العويس حارس الأخضر لم يُختبَر بشكل حقيقي.

في الشوط الثاني أضاف حسين المقهوي هدف السعودية الثاني في الدقيقة 67، بعد عرضية مميزة من هتان باهبري أحد نجوم اللقاء.

السعودية رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، لتكون سابع المتأهلين إلى الدور الثاني بعد: الإمارات، الأردن، الصين، كوريا الجنوبية، إيران، العراق.

فيما ظل رصيد لبنان دون نقاط، ولكنها لم تفقد الأمل في التأهل، سواء كبطاقة ثانية عن المجموعة رفقة السعودية، أو ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة مركز ثالث.

سجل لبنان يظل خاليا من أي انتصار طوال تاريخ مشاركتها في كأس آسيا، إذ خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

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