بالفيديو - السعودية تتجاوز لبنان بأقل مجهود.. وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس آسيا

السبت، 12 يناير 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

السعودية - لبنان - كأس آسيا 2019

تأهل منتخب السعودية إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، يفوزه على لبنان 2-0، في استاد آل مكتوم بإمارة دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

المنتخب السعودي صاحب الـ4 ألقاب سابقة في البطولة، حقق انتصاره الثاني على التوالي، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل ضمن المنتخبات صاحبة المركز الثالث في أسوأ الأحوال.

فهد المولد افتتح التسجيل للسعودية في الدقيقة 13، بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء لبنان، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى هدفين.

أخبار متعلقة

بالفيديو - تسديدة المولد الصاروخية تمزّق الشباك اللبنانية وتفتتح التسجيل للسعودية التشكيل - الشمراني يعوض الشهراني في دفاع السعودية.. ومعتوق يقود لبنان إنبي لـ في الجول: أرجنتيني في الطريق.. وموقف حمدي فتحي الحالي خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل مدافع الأهلي الشاب عن الجونة

لبنان حاول تهديد مرمى السعودية على استحياء خلال الشوط الأول عبر المواقف الثابتة، إلا أن محمد العويس حارس الأخضر لم يُختبَر بشكل حقيقي.

في الشوط الثاني أضاف حسين المقهوي هدف السعودية الثاني في الدقيقة 67، بعد عرضية مميزة من هتان باهبري أحد نجوم اللقاء.

السعودية رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، لتكون سابع المتأهلين إلى الدور الثاني بعد: الإمارات، الأردن، الصين، كوريا الجنوبية، إيران، العراق.

فيما ظل رصيد لبنان دون نقاط، ولكنها لم تفقد الأمل في التأهل، سواء كبطاقة ثانية عن المجموعة رفقة السعودية، أو ضمن أفضل 4 منتخبات صاحبة مركز ثالث.

سجل لبنان يظل خاليا من أي انتصار طوال تاريخ مشاركتها في كأس آسيا، إذ خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

اقرأ أيضا:

التشكيل – حسين الشحات ورمضان صبحي أساسيان مع الأهلي ضد فيتا كلوب

بالفيديو - صلاح يسقط برايتون ويعيد ليفربول للطريق الصحيح

خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل مدافع الأهلي الشاب عن الجونة

نادر شوقي: مدة غياب محمد محمود تصل إلى 8 أشهر

بالفيديو – مازيمبي المنقوص يمنع سيناريو 1969.. الإسماعيلي يسقط في لومومباشي

السعودية لبنان كأس آسيا كأس آسيا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: صرنا نحمل هَم النتيجة والإصابات.. وقيد أجاي في إفريقيا مسألة وقت 10 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - أداء استثنائي لرمضان صبحي أمام فيتا 16 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 18 دقيقة | مصر
بالفيديو - أداء طيب للشحات في ظهوره الأول بالقميص الأحمر 23 دقيقة | مصر
الأهلي يتفائل بالفوز على ملعبه في مستهل دور المجموعات 25 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا 31 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك