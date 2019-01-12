لاعب ريال مدريد السابق: رفضت البقاء رغم طلب لوبيتيجي.. ولن أعود لصفوفه

اعترف راؤول دي توماس لاعب رايو فاييكانو المعار من ريال مدريد، أن فريقه الأصلي طلب بقائه في صفوفه مطلع الموسم، وأنه رفض هذا الاقتراح.

دي توماس (24 عاما) سجّل 3 أهداف في مواجهة سيلتا فيجو مساء أمس الجمعة، ليقود رايو للفوز 4-2 في مباراة مثيرة.

اللاعب تحدّث عبر إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية بعد المباراة، كاشفا عن كواليس رحيله عن ريال مدريد: "لا أفكر في العودة لريال مدريد، لم أستطع البقاء. جولين لوبيتيجي أرادني أن أبقى، ولكني شخص بعقلية تنافسية. ليس دوري أن ألازم دكة البدلاء طوال العام".

مضيفا: "التنافس الذي أحظى به الآن هو السبيل لتطوري".

دي توماس سجّل 8 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن خاض فترة الإعداد مع ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية.

المهاجم ذو الأصول الدومينيكانية لعب في صفوف ريال مدريد منذ عمر العاشرة، قبل أن يبدأ سلسلة إعاراته في صفوف قرطبة وبلد الوليد انطلاقا من 2015.

دي توماس كان لاعبا مؤثرا في عودة رايو للدوري الممتاز وقتما كان معاره له في الموسم الماضي، إذ سجل 24 هدفا في دوري القسم الثاني، قبل أن يجدد النادي المدريدي الصغير إعارته في صيف 2018.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – مازيمبي المنقوص يمنع سيناريو 1969.. الإسماعيلي يسقط في لومومباشي

اتحاد الكرة: تلقينا خطابا من الزمالك لتغيير ملعب مباراة اتحاد طنجة

أبو تريكة يحكي قصة تعكس طموح محمد صلاح "يستحق أن يكون الأفضل في تاريخ مصر"

اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول: هل يمكن لـ كوليبالي الاستمرار قاريا مع الأهلي

بالفيديو - وست هام ينتصر لأول مرة على ملعبه ضد أرسنال منذ 2006