ماني: صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. أنا سعيد من أجله

على الرغم من خسارته الجائزة لصالح محترفنا المصري، إلا أن ساديو ماني لا يرى في ذلك أي مشكلة والسبب ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول.

محترفنا المصري محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي متفوقا على السنغالي ماني زميله في ليفربول، إلى جانب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وقال ماني: "بكل صراحة، محمد صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ليفربول "صلاح قدم موسما استثنائيا معنا ونجح في تسجيل العديد من الأهداف. أنا سعيد من أجله وهو يستحق التتويج بالجائزة".

وواصل "للأسف لم أفز بالجائزة ولكن لا مشكلة في ذلك. سأبذل جهدا أكبر وربما يمكنني الفوز بها السنة القادمة".

ماني يستعد للظهور رقم 100 له بقميص ليفرربول في حالة مشاركته أمام برايتون يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ولعب الجناح السنغالي حتى الآن 99 مباراة بقميص ليفربول في كل البطولات ونجح في تسجيل 42 هدفا وصناعة 20.

ويعلق ماني على الأمر، قائلا: "أنه لأمر رائع ويعني لي الكثير. اللعب لفريق مثل ليفربول يعد أمرا رائعا للغاية".

وأشار "أستمتع بكل يوم لي مع ليفربول وأتطلع لظهوري رقم 100 معهم".

وأكمل حديثه قائلا: "أود أن أشكر الجميع. شكرا للنادي وللجماهير وللمدرب. سأحاول بذل قصارى جهدي رفقة زملائي لنحقق البطولات".

ويستعد ليفربول لمواجهة برايتون في الخامسة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

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